升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】■愉快學習 可選創價、靈糧堂

問◢ 家住紅磡，小兒2歲半，1月出生，是觀察型，較文靜慢熱，但喜歡思考閱讀。將會報讀K1，請問九龍靈糧堂幼稚園、香港創價幼稚園、救世軍樂民幼兒學校、迦南幼稚園（黃埔花園）及德寶中英文幼稚園（黃埔花園），哪兩間比較適合？

答◢ 如果你希望小朋友讀得開心、學得愉快，最好參考教育局之質素評核報告，因為該報告是以「小朋友為中心」作標準的，以下是我給你想報讀幼稚園的排名（從A++至A-）

香港創價幼稚園A++

九龍靈糧堂幼稚園A+

救世軍樂民幼兒學校A+

迦南幼稚園（黃埔花園）A

德寶中英文幼稚園（黃埔花園）A-

■衛理堂名氣較大 升小看面試

問◢ 本人居住柴灣，兒子已獲得北角衛理堂幼稚園幼兒園下午班，以及中華基督教會灣仔堂幼稚園/幼兒園下午班學位，並將註冊。請問哪一間學校課程質素較好，特別是升小方面（甚至將來升英中鋪路）？接送兒子上學往返，兩區也是半小時內車程，當然將來若考慮到升小大抽獎，可能也會搬遷。現如何選擇？

答◢ 我給兩所幼稚園幼兒園的評級同是A+，不過論名氣及知名度，北角衛理堂幼稚園幼兒園比較高；至於升小，兩所幼稚園都沒有直升小學，是否能升上心儀小學便要看小朋友面試表現了。

■搞清所屬宗教 勿報錯校

問◢ 本人有一兒子，有宗教分，共20分，於自行階段考慮34網陳瑞祺（喇沙）小學、41網九龍塘天主教華德學校及35網聖公會奉基千禧小學，請問哪一間較好及較大機會入讀？

答◢ 首先，所謂宗教分是指「與該校辦學團體有相同的宗教信仰」才有5分，不是信了任何宗教便有5分。如果你兒子是天主教徒，報34網陳瑞祺（喇沙）小學或41網九龍塘天主教華德學校，便有20分，都有機會；但報35網聖公會奉基千禧小學便只有15分，機會甚微。如果你是基督教徒，報陳瑞祺（喇沙）和九龍塘華德便只有15分，因而機會大減。雖然報奉基千禧小學有20分，但去年此校在35網排名第一，20分只是有些機會。而論名氣，則陳瑞祺（喇沙）比較大些！

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

[Happy PaMa 教得樂 第307期]