親子筆陣．背山傲海：毋須緊張孩子的生活方式

【明報專訊】接下來說的是「陳校長8不家教觀」的第6觀，但在進一步闡述這個觀念之前，我想先和家長們分享兩個有趣的實驗研究。

第一個實驗是美國明尼蘇達州立大學做的。他們先讓188名成人分別進入一間整齊的房間，以及一間紙張與書本散落一地的凌亂房間。然後要他們在房間內就被標註為「經典（classic）」以及「全新（new）」的產品名單中做選擇。研究發現，當受試者身處整齊的房間時，他們會傾向選擇被標註「經典」的產品，因為這會令他們聯想到傳統。而當受試者在凌亂的房間裏時，會較傾向選擇被標註「全新」的產品，因為他們聯想到了創新。

此外，他們又讓48個受試者一樣分別進入整齊以及髒亂的房間中，並要想出乒乓球還有什麼其他用途。他們的意念會分別依據創意度高低評分。結果顯示，在雜亂房間中的人所想出的乒乓球新用途的意念，較在整齊房間中的人多出了28%的創造力。

主持這個研究的Dr. Vohs表示：「沒有秩序的環境似乎能啟發人們去突破傳統，造就更新的視野 。」因此擁有整潔桌面的人多傾向於遵從嚴格的規條，並且不太勇於嘗試新的東西或冒一些風險。相較之下，擁有髒亂桌面的人們則更傾向於有創意並且敢於冒險。

「打機」研究顛覆育兒觀

第二個研究是德國波鴻魯爾大學做的。他們招募了34名受試者，其中17人每星期在電腦或遊戲機上玩動作類型的遊戲，而剩餘的人則不玩或不定時打機。隨後兩組受試者均做學習概率試驗和以核磁共振造影來記錄兩組受試者的大腦活性表現，發現有玩遊戲的一方，能較快吸收到新知識和組織能力。

其實近年很多研究亦都證明，我們腦內的海馬體是幫助學習及記憶的，而打遊戲機能使海馬體得到更好的訓練，故有助小孩子的腦部發展，亦能讓身體四肢更為協調。

這兩個研究結果是不是有點顛覆了我們對整潔和打機的觀念？平時家長一看見子女的房間桌上凌亂不齊，都會大發脾氣。一看見孩子玩電子遊戲就大動肝火。但原來，凌亂的桌面和房間代表主人更有創新的勇氣和能力。打機則有助腦部發展，有更好的學習和記憶能力。

當然，我的意思並不是說子女的的房間書桌非凌亂不可，我只是想家長理解，孩子的房間書桌不整潔並不是什麼大問題，犯不着為此而發孩子的脾氣。我也不是說孩子都必須打機，我只是想家長明白，孩子喜愛打機也不是什麼大問題。犯不着為此而動自己的肝火。

其實愛整潔還是愛凌亂，是愛打機還是愛看書，愛晚睡還是愛早起，愛吃漢堡喝汽水還是愛吃沙律喝牛奶，這些都屬於個人的生活方式，無傷大雅。有些父母，一見小孩子晚睡就說對精神不好，一見他看電視就說對眼睛不好，一見他吃零食就說沒有營養，一見他躺着什麼都不做又說他懶散。只不過是幾歲十幾歲的孩子，正是愛玩愛吃的年紀，就這樣被管得比坐牢還慘。

花太多心力和孩子糾纏於這些屬於個人生活方式的事，既會產生更多不必要摩擦，亦會少了時間心力去關注那些屬於做人生活態度的事。而後者對孩子的成長更重要得多。

因此，「陳校長8不家教觀」的第6觀就是：應着緊孩子的做人生活態度，不是他的個人生活習慣。至於做人生活態度指的是什麼，要如何着緊，留待下次再談。

文：陳葒（「陳校長免費補習天地」創辦人）

作者簡介﹕深信有教無類，毅然放下直資中學校長的高薪厚職，成立免費補習天地，助基層學童補習；近年亦大力推動「無牆教室」。

[Happy PaMa 教得樂 第307期]