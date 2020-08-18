言語自聊：食嘢都要教？

【明報專訊】很多人問起Konnie姑娘的工作，以為我只是教小朋友說話；其實言語治療師還有另一大專長，是比較少人知道的「吞嚥」，我有一部分工作是為小朋友做吞嚥評估及訓練。

可能你們會問：「食嘢都要教？」對啊，大家可以想像一下自己吃東西：首先，你要把食物放進口裏，這時你要用筷子或匙羹，之後張開嘴巴，並將食物送到口裏。然後，合上嘴唇、用脷尖把食物推到旁邊的大牙，再用力咀嚼，最後用舌頭把食物由口腔經過喉嚨送入食道。這過程只需要幾秒時間，卻足足用上6條腦神經、31組肌肉，經過大腦、腦幹的配合而協調出來。夠複雜吧！

涉及6條腦神經31組肌肉

其實小朋友由出生開始就學習這過程，從嬰兒時期怎樣配合吸啜、呼吸和吞嚥，之後學會用杯、飲管等喝水，關鍵是怎樣喝才不會「濁親」、不會漏出來？到吃固體食物時學習咀嚼，怎樣才能把食物咬爛，避免因食物太大塊而「鯁親」？這些「難關」一般都會隨着小朋友成長而減少，但對於有餵食或吞嚥困難的小朋友，這些「濁親、鯁親」問題卻會持續出現，令他們進食時間過長，或有嚴重偏食的情况，甚至引起吸入性肺炎或營養不良的問題。

整個吞嚥過程，一般分為3個階段：

1. 口腔期：吸啜／咀嚼都屬於這階段，指食物從口腔到咽喉之間的活動

2. 咽喉期：由吞嚥反應開始至食物到達咽喉的那段時間，吞嚥的時候，咽喉肌肉會短暫緊閉氣道，防止食物誤進氣管，引致「濁親」

3. 食道期：指食物經過食道的時間

如果小朋友在以上任何一個階段，甚至階段中的一小步出現問題，吞嚥都會變得不順暢，稱為吞嚥／餵食困難。以下是關於吞嚥／餵食困難的小資料：

■「吞嚥／餵食困難」徵狀：

．嬰兒時期吃奶時身體不斷向後「拗」和大哭，或一吃奶就睡覺

．拒絕進食

．只吃特定質地（例如：軟腍、鬆脆）的食物

．進食時咳嗽或作嘔，雙眼通紅

．沒有咀嚼便直接吞下食物

．進餐後聲音變得混濁、多痰

．經常嘔吐

．進食時間過長，多於1小時

．體重過輕

（注意：小朋友未必會出現以上所有徵狀）

■「吞嚥／餵食困難」風險因素：

．早產兒，或出生時體重過輕

．胃酸倒流或其他腸胃問題

．呼吸道問題，如哮喘等

．腦神經疾病，如腦癱、腦膜炎

．心臟問題

．兔唇、裂顎

．自閉症譜系障礙

．肌肉張力問題

如果你發現小朋友出現吞嚥／餵食困難，可以請教兒科醫生或言語治療師，接受診斷及相關訓練。

文：Konnie姑娘（言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士）

[Happy PaMa 教得樂 第307期]