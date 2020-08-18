論盡教育：楊局長的網上學習

【明報專訊】楊局長宣布全港學校可按原定計劃開學，但面對面授課及活動暫停，只可網上開學。疫情嚴重，網上上課可以接受。局長同時規定學校校舍要開放，讓家中乏人照顧的學生回校，學校須安排人手照顧回校學生。由於應考DSE中六學生教學受影響，教育局又要求考評局研究調節考試時間及減少必答題。

有讀者以為網上學習即電子教學，那是美麗的誤會。王師奶想公告天下，電子教學已「壽終正寢」。吳克儉下崗後，已無人再提電子教學，亦無出版商咁傻去搞蝕梗的電子書。網上學習是另一回事，只要學生家有電腦，又有Wi-Fi可上網，網上學習可略補不能正式上課的遺憾。

馬虎安排 輕則損自尊 重則影響人命

論「先天下之憂而憂」的偉大情懷，王師奶不讓范仲淹專美，半斤八両，不分高低。小婦人今年3月10日及8月4日先後為文〈停課不停學的後遺症〉及〈鑿壁偷光現代版〉講網上學習，如果馬虎上陣，輕則損害學生自尊，重則影響人命。河南鄧州學校因疫情影響，停課不停學，改在網上上課。一貧困家庭，3姊弟同在一校讀書，父殘疾，母精神病，千辛萬苦買得一部智能電話給3人共用。其中一個14歲女童佔用時間較少，欠下功課甚多，考試時情急之下自殺。這固然是悲劇，但這悲劇是不是可以避免？另一則是浸信會天虹小學6年級學生袁登華，因家中無Wi-Fi上網，走到學校門口，利用學校的Wi-Fi餘波上網，考得好成績，喜劇收埸。這一悲一喜的交集，王師奶內心激盪之餘，好想求求學校要好好準備，不可輕率而行。

督促學校保證人人有設備

學校（尤其是貧窮地區）事前要調查學生，一、家中有沒有電腦？二、家中有沒有Wi-Fi設備？三、如果有兄妹數人，是否人手一部電腦？一般家居劏房或公屋，沒有Wi-Fi是普遍的事，學校一定要幫助解決；就算父母水準較高，有Wi-Fi有電腦，可能只有一部電腦，3姊弟如何分配？河南鄧州悲劇可能會重演。校長們、教師們，小婦人的憂慮並非多餘，香港中、小學近千，條件缺乏的學生不在少數。也許王師奶要求過高，只要有一個學生不能網上學習，那一間學校都不應進行，那是不公義和不公平。楊局長，疫症當前，網上學習不失為權宜之計，您有責任督促學校做好事前工作，不應讓一個學生做網上學習的孤兒。電腦和Wi-Fi設備是金錢可以解決的，就讓金錢趕走窮苦人家兒女的徬徨與自卑。

楊局長，題外一筆。由於DSE受教學影響，教育局要考評局研究調節考試時間，小婦人可以理解。考評局專家多，他們定會權衡輕重，但為什麼一定要減少必答題？是不是因今年的歷史必答題而成驚弓之鳥？

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

（隔周刊出）

[Happy PaMa 教得樂 第307期]