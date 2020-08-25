小一面試：角色扮演練對答 自拍習慣鏡頭 非常小一面試 怕醜仔無有怕

有家長或擔心小朋友近半年沒有上學，是否不利於面試，Miss Blue卻指所有本年度升K3的小朋友也一樣沒有上學，所以沒有個別小朋友學得較少，反而重點在於家長在家中有沒有為子女做好學術及生活技能等訓練。（資料圖片）

與子女在家自拍、玩搶答遊戲和與公仔角色扮演，都是輕鬆練習小一面試的方法。（RichVintage@iStockpoto/資料圖片）

【明報專訊】疫情沒完沒了，回校上課無期，連現正進行得如火如荼的2021/22年度小一申請亦充滿變數。不少學校今年都轉換了報名及面試模式，例如取消小組面試、以呈交小朋友錄像代替首輪面試等，甚至有學校仍未能確實面試日期。對升K3的小朋友和家長來說，這無疑是個全新考驗，不過爸媽亦正可趁着留家抗疫的時間，跟孩子做各種小練習，做好面試準備，迎接挑戰。

大多以錄像代替首輪面試

每年8、9月都是直資、私立小學小一報名的高峰期，可是今年受疫情影響，很多學校都準備了多個面試方案，以應對不斷變化的防疫措施。最近有家長收到小一入學面試安排的通知，當中有學校把以往的一輪面試改為兩輪，第一輪面試要求家長呈交5分鐘的小朋友錄像片段，經篩選後，再進入第二輪面試。片段包括小朋友以英語自我介紹、廣東話分享故事及才藝表演等，事前準備工夫甚多，令不少家長大為緊張。

除了形式有變，明報前教育組組長、升學專家梁永樂更看到今年有一個特別形勢，就是報考直資及私立小學的人數比前幾年會有些微下跌，「估計是因為受疫情致經濟不景的影響，很多家長把學費列為首要考慮條件之一，寧願入讀津貼小學，或者報少幾間。不過，一向受歡迎的幾間學校，報名人數未有太大分別」。

或放棄小組面試 提問快而準

雖然報名人數減少，但要入讀心儀小學，不見得比以往容易，因為很多學校仍未為面試模式作最後定案，所以相比以往考小一，家長要準備得更多。「家長一定要密切留意已報考學校的網站、電郵通知，以了解最新的面試公布，往年的面試時間表已不可作參考。其次，可在家跟小朋友模擬幾次面試需要的錄影內容，為正式錄影準備。不過，學校始終想面見學生，因為很多東西是網上考不到，例如小朋友的即時反應、父母不在旁時的言談舉止等，這些均是考核重點，反映學生真實表現。」他又指今年學校應該會放棄小組面試，加上為了減少面對面時間，教師會快而準地提問，這班停課已一段時間的小朋友，如果是獨生子女少與人交談、慢熱，以及怕面對鏡頭的，或許會輸蝕一點，家長宜為他們多加練習準備。

搶答遊戲練反應 視像通話學禮儀

針對梁永樂提到在3種全新面試形式下，可能較輸蝕的小朋友，嵐天教室課程總監楊蔚嵐（Miss Blue）建議家長可在家透過小遊戲為他們練習。

1. 獨生子女，在停課及朋友聚會暫停之下，欠缺跟同齡孩子溝通的機會

練習方法：家長可用毛公仔或洋娃娃跟小朋友玩「假想」遊戲，例如把它們放在椅子排排坐，給它們各分配一個角色如教師、學生，由家長協助控制公仔玩遊戲，如舉手搶答問題，甚至佈置不同的場景，如廚房煮飯仔、合作表演話劇等。這不但可以讓小朋友扮演不同的角色來說話，父母也可藉此示範正確語言運用，以及令孩子學習到在群體活動中適當的社交禮儀。

2. 慢熱的小朋友，在沒有小組熱身活動的情况下，難以迅速投入一對一的問答面試

練習方法：即使不是慢熱的小朋友，一般孩子突然要面對陌生的面試環境，也難以立刻適應，未必懂得舉手或流利回答教師問題。家長在家時，可跟孩子多玩突發的搶答遊戲，例如媽媽突然問一條問題，爸爸和孩子鬥快舉手回答，讓小朋友習慣當有人提問時立即回應。而疫情期間少上街，家長可邀請親友或孩子的好友視像通話，讓他們習慣見到別人時打招呼，懂得簡單的問候和對答。

3. 怕面對鏡頭的孩子，在鏡頭前難表現自信和真實的一面

練習方法：有些孩子面對鏡頭時不自在，對於要背台詞也會很緊張。家長平日可用手機或電腦跟孩子玩自拍遊戲，不一定要他們背稿，可做些趣怪表情，或者唱歌，拍完後再給他們看效果，讓小朋友享受拍攝過程，感到有趣好玩，那麼他們在鏡頭前便不再那麼拘謹。如父母外出上班，也可在空閒時與小朋友視像通話，或與親友通過視像聯絡，讓他們更加習慣面對鏡頭。

文：顏燕雯

模特兒：見林、陳太

[Happy PaMa 教得樂 第308期]