本周FOCUS．採訪手記：面試交影片 家長當導演

【明報專訊】最近家長界其中一個熱辣話題，是小一面試「新常態」。話說幾間學校相繼規定，以呈交小朋友錄影片段作為申請面試的「第一關」，惹來網上熱烈討論，很多家長立即抓狂，表示難度10級：「我不懂如何拍攝和剪接！」、「完全不知表演什麼才好？」、「現在是否參加Hong Kong's got talent？」

孩子準備升小的家長未必是最頭痛的一班人，因為說到底，孩子已經有4、5歲，就算爸媽的拍攝技巧如何差勁，小朋友本身講個小故事、唱唱兒歌，都應該表達到個性；反之，即將開始的幼稚園面試如果仍受疫情影響，很大機會同樣改以拍片或視像面試，屆時1、2歲的人仔在鏡頭前有怎樣的表現，才叫爸媽大為頭痛。

有關拍片技巧及注意事項，我們今期封面故事請來專家為家長們講解，在此不再多提。毋庸置疑的是，無論有沒有拍片這一部分，家長都要花很多時間教導小朋友面試技巧和內容，今年也不會例外。不過，家長為了要拍片而激動的原因，大概是覺得這次要由自己寫劇本、做導演、髮型、化妝、服裝，甚至場記都要一腳踢，絕對是高難度挑戰。回想昔日小一面試，家長帶仔女進入學校後，自己可以逃之夭夭，讓他們在校內跟考官單打獨鬥，一個小時後回去接放學，多輕鬆！

拍片展誠意 技巧是次要

以往做小一面試專題時，家長常提到一個問題：「為什麼要考這麼難的東西？小朋友根本未學！」無論升學專家或者校長均會告訴你，學校要求的不一定是答案，而是小朋友的應對態度。所以，擔心這段面試影片質素的家長，大可不必過分憂心，學校可不是要看你們有無高超的拍攝技術，而是要從中看到你們的誠意。這方面我們的訪問中亦有提及，有興趣的讀者請留意。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第308期]