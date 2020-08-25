小學雞媽媽：不能出門時怎麼玩？

【明報專訊】早前為智樂兒童遊樂協會，翻譯一份來自國際遊樂協會的指南《危機中的遊戲：家長及照顧者支援》，幫助大人回應兒童在疫情中的遊戲需要。《指南》6月底供下載，當時我以為錯過了時機，畢竟香港的孩子都重新背起書包上學了。沒想到第三波說來便來，把「疫情中的停課生活」變成「疫情中的無聊暑假」，不變是，孩子再次被迫留在家中。

這陣子，單是防疫已令人身心俱疲，家長還要焦慮孩子遠遠墮後的學習進度，再怎麼數下去，也輪不到關心孩子怎麼玩吧？然而，這看法正是低估了遊戲的力量。

遊戲變得重要 幫孩子製造快樂

在尋常日子裏，遊戲本來就是兒童身心健康發展的基礎。可是當疫情肆虐，當在陽光下活跳跳也變得奢侈，當掛念的小玩伴無法相見，當時時分分秒秒的共處演變成親子壓力，遊戲變得前所未有的重要。它成為一帖心藥，幫助孩子製造快樂，在失序中重建生活的控制感，好好捱過一場考驗全球孩子的耐力戰。為什麼疫情下的遊戲那麼重要，《指引》還這樣提醒：

˙ 遊戲本來就包含想像和解難的元素，與創作力密不可分

˙ 遊戲中的說說做做有助幼兒發展，更是孩子學習思考的方式

˙ 有些遊戲需要孩子表演和重複活動，這是小朋友了解周遭事物的一種方式

˙ 在遊戲中表達情緒，有助孩子慢慢接受情緒變化，從而加強自主和控制

˙ 遊戲讓孩子在安全情况下表達憤怒和困擾，不傷害自己和他人

˙ 遊戲讓孩子發展長處和適應能力

這份《指引》除了思考非常時期的遊戲，還提供不少具體建議。像是如何在有限的室內環境製造安全的遊戲空間？家裏有什麼東西可以玩？如果孩子的遊戲涉及喪失、寂寞、疾病和死亡等令人痛苦的主題，大人該怎樣理解和回應？如果孩子在家愈玩愈瘋狂，怎樣釐定界線同時尊重他們的遊戲需要？如何把大自然帶進隔離生活中？

不需要一天到晚提供娛樂

還有一點很重要：緊繃在家的爸爸媽媽，也需要安慰、休息和空間。所以不要忘記提醒自己：孩子可以間中無聊沒事幹，我們不需要一天到晚提供娛樂；想玩便投入與孩子一起玩，暫時放下憂慮，專心享受當下；玩夠了直說便可，不一定要逼自己全程參與；又或者，何不趁孩子玩得高興時，自己也休息一下？

很多時候，孩子需要的比我們的想像少。特別在這個非常暑假，一個能夠在適當時候偷懶、懂得撫平自己焦慮情緒的爸爸媽媽更是重要。會捱過的。

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

[Happy PaMa 教得樂 第308期]