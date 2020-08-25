6A爸媽：以「接納」改善孩子飲食問題

【明報專訊】周日抗疫在家，Vinic爸爸化身大廚，雄心壯志為ABC炮製三餐，反正不能外出，就由我設計吧。Vinic爸爸不打沒把握的仗，早幾天已想好菜式，心想就是他們平日愛吃的，應該錯不了吧。早幾天已在超市準備好食材，就等星期日一到就大顯功架。

可是，理想與現實總有點距離。ABC知道我搶到廚房的控制權後十分興奮，所謂物以罕為貴，爸爸煮飯，總是帶點期待的。可是，由他們吃飯的表現，就知道期待是理想，真實卻是無奈。糟糕的是，ABC比平日吃得更慢，面對有益帶營養的食物提不起興趣。同一道菜式，A會吃但BC「掂都唔掂」，飯還未吃到一半就說飽。

我從不懷疑自己廚藝，雖不太好，可是十分有自信絕對可以「放入口」。到底問題在哪裏呢？我問ABC，再觀察一下。調整一下心態，用上幾個星期日反覆驗證，原來跟6A中「接納」有關，努力過後，現在總算可讓孩子真正期待星期日爸爸大廚的手勢了。

究竟，接納如何解決了食飯問題？

食得慢——接納孩子的視角判斷

孩子吃飯「誓願」的其中一個原因，是他們覺得要完成枱上的一碗飯是不可能的任務。沒錯，我們都愛惜孩子，希望他們盡量吃飽，快高長大。可是，我們往往忽略了孩子的接受能力。有時一碗飯的分量可能不多，他們本應有能力吃完。可是我們會忘記站在他們角度，那一碗飯他們有沒有信心完成才是重點吧。對他們來說，可能是個不可能的任務，任我再哄，食慾已經沒了。所以我接納他們有害怕吃不完的壓力，嘗試把飯分3小碗，讓他們更易完成，結果他們乖乖完成了。

偏吃——接納孩子有各自喜好

雖然自小教育不可偏食，可是問一下自己，身為大人的我害怕苦瓜，難道星期天我還會煮苦瓜嗎？可憐的孩子沒選擇權，仍然「寄人籬下」，只好「逆來順受」。但將心比心，如果我們被迫吃不喜歡的食物，吃飯意欲當然會大減吧？所以我接納孩子有不喜歡的食物，設計菜式時先來個「集中制度下民主」，先剔除沒營養的食材再投票要吃什麼。神創造萬物十分奇妙，同一種營養會在不同食物中找到。所以不用擔心，一定有合適的食材。

孩子說飽了——接納孩子會飽

你我都會遇上沒食慾的時候，有時吃上一點點就已經想把餐具放下。孩子也有可能會吃不下，可能是肚子不舒服，也可能心情問題。我們何不放下成見，接納他們有「唔想食」的時候呢？我們懂得尊重孩子，讓他們有選擇什麼時候放下餐具的權利，他們就會認真去想，是不是真的吃不下要停下來了。不用怕他們吃得少，那些蹦蹦跳的小鬼餓了會找你要東西吃。只要跟他們立界線、約法三章，離枱之後餐與餐之間沒有零食供應，他們就會認真思考是不是要真的停下來了。

以上方法的重點是接納。當我們學懂接納孩子，孩子就會學習被尊重。吃飯的事就可以順利解決，不再是困獸鬥了。再加一個小貼士，6A中的讚賞也可以幫助孩子學習為自己負責任、懂珍惜的品格。日後再跟大家分享讚賞的藝術。

文：Vinic爸爸

作者簡介：3個孩子的父親（大女兒C、龍鳳孖寶A&B），為了不白白浪費了奇妙的恩典而成為香港有品運動6A品格教育講師，希望把心理學說融入6A教養，把正向教育理念分享給父母，特別是爸爸。

[Happy PaMa 教得樂 第308期]