網上學校：課堂全面搬到線上 網上學校抓緊教學進度

雖然新學年學生暫時未能回校上課，但八鄉中心小學也致力在網上教室模擬校園的學習氣氛，希望學生盡快收拾心情。（資料圖片）

八鄉中心小學新學年會要求學生交齊功課，亦在下午設立campfire時段，由教師解答學生功課上的疑難。（資料圖片）

救恩學校（小學部）新任校長歐偉民，為學校重新規劃了一個「半日制」的網上課程，關顧學生學業之餘，也關顧他們的心靈。（林靄怡攝）

自從宣布成立St. Hilary's Kindergarten Online School和St. Hilary's Primary Online School後，德萃幼稚園及德萃小學總校長朱子穎（右一）便不斷和團隊內其餘5名校長開會，務求運作更暢順。（劉焌陶攝）

德萃幼稚園Online School很多時以4人小組上課，務求師生有更多互動，學生學得更好。（劉焌陶攝）

【明報專訊】今個新學年，史無前例地要在網上展開。但汲取了上學年停課的經驗，今學年不少學校也調整了應對策略，化被動為主動，務求把教與學的進度抓得更緊。有進取的學校甚至成立Online School（網上學校），決心把網上學習變成常態，繼續發揮學校的原有功能。

文︰沈雅詩

「今個新學年，我們成立了St. Hilary's Kindergarten Online School和St. Hilary's Primary Online School！」德萃幼稚園及德萃小學總校長朱子穎興奮地宣布，他期望，藉這個新概念，讓大家一起反思學校的功能與價值。

他不諱言，上學年德萃不論幼稚園部和小學部，都跟全港大部分學校的心態一樣，「停課不停學嘛，盡做啦」，亦相對比較重視傳授知識與技能。然而，今次Online School會比之前的網上學習更有規劃，而且同時兼顧傳授知識與技能、建立正確態度，以及培育社交能力的學校功能，「日校應有的功能， Online School都做得到，唯一是無法發揮到照顧兒童這個角色」。

幼園4人小組上課 師生多互動

在具體執行上，幼稚園和小學Online School各有不同安排。幼稚園在周一至五，會有20至30分鐘視像課堂，除周一「主題及藝術日」和周五「活動日」分別以班本及級本實行外，其餘周二、三、四均採取小組教學，由1名教師教授4名學生，「涉及知識、技巧的課堂，如教英語拼音、數學等，我們會分為小組，希望師生之間有更多互動」。德萃幼稚園．幼兒園（太子校舍）校長羅素紋說。另外，Online School更為每名學生提供每周一次、一對一的視像英語對話環節，提升孩子英語聽、說能力。

短片指導功課 隔周發放教材包

不過，基於保護幼兒的眼睛健康，Online School每天不會多於30分鐘視像課堂，但會提供重溫學習內容及功課指導的短片，讓家長和學生配合需要去觀看。德萃幼稚園．幼兒園（馬鞍山校舍）校長林佩儀強調，學生並沒有因為實時課堂短而「蝕底」， 「配合教學短片，其實學習內容是沒有減少，跟在學校上課沒有分別」。學校還會隔周向家長發放作業及教材包，讓學生在家使用。

與實體課無縫接軌 「間房」分組討論

小學部的規劃就更加細緻。朱子穎說，從今以後，學生手冊既有實體課堂的時間表，也會有Online School的時間表，「我們不知道何時復課，也估不到會否再停課，但當再停課時，師生全體便會立即轉至Online School繼續上課，做到無縫接軌」。

由今日起，德萃的小學生將恢復「全日制」上課，上午6節以傳統學科為主，下午2節，則有功課堂及其他非學科類課堂。德萃小學校長高思敏透露︰「下午課節會輪流上德育課、強調動手做的DreamStarter課程、主題探究活動、今年增設的外語課，以及由教師主領的其他學習經歷等。」

她續稱，不僅時間表，就是上課模式，Online School都可跟實體課堂看齊，「總之就像平日上課，有需要分組時，教師便『間房』讓各小組去討論。另外，關顧工作一樣做足，開學首兩星期，我們會有online campfire環節，以小組形式，雙班主任每次邀請6個學生傾談分享，彼此認識；在早上8:50至下午3:30期間，學生有什麼問題，都可以online找到教師；每月仍然會舉行生日會；就是『拔尖保底』的工作，也會繼續在Online School實行」。

同步錄影 「聽唔切」可隨時重溫

漢師德萃學校校長馮鑑邦補充，新學年，學校將全面採用Microsoft Teams平台，相信有助進一步提升教學效能，「新平台可以把網上視像課堂同步錄影，好處是例如『間房』作小組討論時，平台會自動把各『房間』的討論情况實時錄影，各組學生有否認真討論、討論期間是否有精彩觀點，都一目了然，這些反而在實體課堂，靠教師一對眼、一雙耳，未必可全盤掌握。另外，學生亦可在21天內隨時重溫各錄影課堂，那就不用再擔心『聽唔切』、『抄唔切』」。

這一切都印證了朱子穎的「網購」比喻，「網購百貨漸漸成為大家的生活常態，不是因為大家無法外出，才選擇網購，而是大家不介意多等幾天取貨，來換取比較貨品、參考其他客戶評價，甚至是24小時客戶服務查詢等網購帶來的新價值。Online School 與網購一樣，因為Online School 有其本身價值，所以即使疫情過後，仍然會演變成常態」。

Happy School兼顧體藝、心靈課

素來有Happy School之稱的救恩學校（小學部），在新任校長歐偉民的掌舵下，新學年也會重新規劃一個「半日制」的網上課程。「上學年停課，我們的教師錄製了很多教學影片，也有跟學生上視像課堂，但形式有點像導修課，讓學生自由參與。不過，今個學年將有所轉變，我們會訂立更具體的上課時間表，所有學生也必須依時上課。」

他表示，由於無法預計疫情還要延續多久，因此，學生的學習也應該逐步重回正軌。9月份，救恩學校暫定每天上午讓初小生上3節課，高小生則上4節課，每節40分鐘。「雖然課節變得珍貴，但仍然會有音、體、視藝等課堂。」

無可否認，每天3、4節視像課，比起學校的實體課堂會減少，但因為要平衡學生的眼睛健康，歐偉民認為這個安排暫時最適合，「救恩學校向來推行正向教育，其中一項正是positive health（身心健康），所以，我們都希望盡量減少學生的screen time（熒幕使用時間）」。他補充，該校以往下午時段也是作其他學習活動，不上傳統課堂，有信心學生即使在家，亦會善用這段自主學習時間，「救恩學生都很喜歡閱讀，從閱讀中也可獲得知識」。

縱然新學年暫時只維持網上教室，但學校十分重視學生的心靈健康，每早在正式上課前，特設20分鐘班主任課，「處理班務之餘，也請班主任分享聖經故事、跟學生一起祈禱，始終在疫情之下，大家都有很多憂慮，希望這段小小的時間，可以把平安和盼望帶給小朋友」。

村校特設時段解答功課疑難

位於鄉郊的八鄉中心小學今學年亦變陣，「要有一個新思維，9月不是『復課』，而是『開學』了！學生不能再抱着2至6月時『悠悠閒』的心態，每天只Zoom一堂，否則學習進度會滯後。」校長黎婉姍說。

為讓學生「真實」地感受自己已「回歸」校園，她透露，新學年網上上學時間表會盡量貼近學校沿用的模式，但只上半天，「上學時間是上午9時至下午1時，周一至五都有早會，之後正式課堂，除主科外，亦包括音、體、視藝、成長課。開學第一星期是適應周，只上3節，之後會逐步遞增，預計至9月尾時，每天學生會上9節課，每節20分鐘」。

黎婉姍強調，今學年會要求學生交功課，「之前停課，我們的確不是很強烈要求學生一定要交功課，但今學年希望做好一點」。為協助學生解決功課上的疑難，校方於每天下午2至3時設有campfire時段，由教師在網上解答問題，「亦可透過學校的WhatsApp發問，這是今個學年我特別開設的，方便家長、學生隨時找到支援」。

另外，在上學年提早放暑假前，該校未趕及替小五學生考「呈分試」，黎婉姍表示，將安排在10月初舉行，「我們沒有跨境生，但有一個尼泊爾生目前正身處尼泊爾，已請她盡快回港，有信心趕及10月20日前向教育局遞交學生成績」。

[Happy PaMa 教得樂 第309期]