本周FOCUS．採訪手記：校長大「執位」 帶動新思維

【明報專訊】每到新學年，總有一輪校長大「執位」，今年亦不例外。擔任優才（楊殷有娣）書院小學部校長近20年的陳家偉，新學年將「跳槽」至德萃教育機構，擔任德萃幼小中教育總監（全人發展），負責品德教育、資優教育及家長教育；優才小學校長一職，則由該校副校長聶敏接任。

老牌私立學校救恩學校（小學部）亦出現人事變動，去屆校長林克忠已「交棒」予耀中國際學校（語藝教育）前校長歐偉民，他本人則「過檔」至基督教香港信義會宏信書院出任校長。

另外，在疫情期間拍攝了多齣二次創作抗疫微電影、表現相當出位的循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學，原校長林德育於新學年將調任至同一辦學團體的將軍澳循道衛理小學擔任校長；而亞斯理衛理小學校長一職，則交由曾在基督教宣道會宣基小學任家長教育主任的鄭家明。

新人事、新作風，記者便找了救恩學校（小學部）新任校長歐偉民談過，了解他的未來「施政」方針。他透露，希望帶領救恩循兩個方向發展，其一是發展跨學科課程，「希望學生感到所學的，是有意義、有成果。因此有需要整合課程，讓學生能夠把不同學科的知識貫穿、彼此結連，最終解決問題」。

帶領學生走進基層社區

其二、這位窮家出身的校長亦期望帶領學生走入貧窮社區，關懷社會，「救恩提倡『愛學習．學習愛』。愛什麼呢？我認為是愛鄰舍」。歐偉民在上任救恩校長前，是工業福音團契的總幹事，從事關懷貧窮事工多年的他，看見社會上很多貧窮人的需要，「所以希望孩子從小學習愛鄰如己，願意把祝福帶給別人。我構思待疫情過後，會帶學生多走入社區，服侍社群」。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第309期]