童途有「理」：前庭系統失調 孩子常拗柴

【明報專訊】小美今年8歲，最近落樓梯失平衡扭傷足踝，需要做物理治療。

物理治療師檢查時，問及小美的日常活動狀况，媽媽無奈地道出小美十分膽小，從小不喜歡玩公園的遊樂設施；不願意上街，害怕人多的地方；也害怕使用扶手電梯，每次踏上都會戰戰兢兢。她會暈浪，討厭坐車坐船，也怕黑和畏高，外出時不像其他小孩般蹦蹦跳跳，而總是緊緊地握着媽媽的手。縱然如此，小美走路時還是經常摔倒，「拗柴」亦不是第一次，只是今次較嚴重。

了解到這些背景後，除了檢查小美扭傷了的足踝外，治療師亦測試她的平衡反應系統，包括視覺、位於內耳的前庭覺、透過關節皮膚接收的本體覺。這3個系統是身體的定位儀，大腦接收到這3個系統的信息，經過分析，再發指示予運動系統，繼而作出適當的平衡反應。 而測試結果顯示小美有前庭系統失調，本體覺反應弱，因而偏重依賴視覺去維持平衡。

避玩鞦韆滑梯 怕黑驚搭車

當前庭覺接收到的信息與視覺和本體覺的感應不協調時，人便會感覺眩暈，容易失平衡和摔倒，所以小美會避開刺激前庭的遊樂設施如鞦韆、滑梯等。乘車時前庭感覺身體向前移動，與眼睛看到的景物及本體覺的信息有衝突，遂產生暈浪作嘔的情况。

由於神經系統依賴視覺來維持平衡，處於黑暗環境時，視覺接收信息大受削弱，故小美會怕黑；而在人多擠迫的商場，或望着持續移動及滿佈坑紋的扶手電梯時，視覺感官受到擾亂，因而降低了平衡反應，這解釋了小美為何害怕到人多地方和使用扶手電梯。

治療扭傷足踝只是治標，要避免小美重複扭傷，須改善她的前庭功能，如轉動或晃動頭部的訓練及加強鍛煉本體覺反應。日常生活亦應作適度調整，如行經凹凸不平的路面時，可提醒小美先觀察才步過；使用扶手電梯時可輕握扶手，踏上及離開扶手電梯時，父母可輕扶小美一下以作引導，加強本體覺感應；處於黑暗環境時可亮手機電筒作照明。治療重點是要讓小美加強感官經驗，促進感官發展，培養信心和獨立能力。

（物理治療師郭二鳳和區美娟協助修訂本文內容）

文：陳梅筠（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

作者簡介：香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

[Happy PaMa 教得樂 第309期]