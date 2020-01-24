本周FOCUS．採訪手記：疫下網課 難忘開學日

【明報專訊】開學一個星期，相信家長和小朋友都慢慢習慣了網上上課模式。猶記得 8月底仍有不少家長朋友問：「在哪裏可以買到平板電腦？」原來無論幼稚園以至中學生都需要它來作電子學習，一時之間供不應求，有朋友走遍港九新界，最後趕得及在 8月 31日買到一部。

以往開學的日子，網上總會看到一張又一張小朋友穿上新校服、揹上新書包，醒醒目目上學去的照片，今年來了一個新突破，就是人人都分享了家中小朋友坐在書桌前，望着電腦網上學習的情况。有朋友的囡囡剛升讀 K1，換上校服後，竟鬧情緒不肯坐到鏡頭前，要媽媽哄一會兒才能好好坐下來；有高小學生上身換上整齊校服，下身卻穿了睡褲，一本正經地在鏡頭前回答老師問題，活像喜劇裏的主角。這些都是家長前所未見的「開學禮」，相信未來會成為大家一個難忘的回憶。

有心人捐電腦遇困難

說到網上學習，忍不住來個小預告。近日我採訪了一位有心人，她關注到低收入家庭學童的需要，所以想自掏腰包，購買一批電腦捐給他們作網上學習。這是一個非常有意義的善舉，但其間，大家才發現，原來做善事也不是「想做便可做」，因為當中涉及的單位很多，也遇上了一些技術上的困難，幸而這些問題正逐步解決。這個訪問，並非兩、三小時便能完成，而是經過多次跟進採訪，希望報道出街後能帶給大家正能量，讓更多人明白施比受更開心的道理。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第310期]