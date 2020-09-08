家家有禮：藝術 Café度中秋 會人氣柴狗君

【明報專訊】可愛的柴狗君與大家共度中秋！新鴻基地產旗艦商場apm與WhatsApp界網紅柴狗君聯手為大家帶來全港首個「apm × 柴狗君藝術 Café」裝置，以文青至愛的Pop-up 藝術Café為主題，當中柴狗君1人分飾6個角色，配合不同的可愛搞笑造型出現；Café旁分別設有8呎直徑的LED滿月及彎彎月亮裝置，配合天使柴狗君「愛你」造型，最適合拍照放閃。此外還有夢幻繽紛互動糖果牆、柴狗君祝願卡DIY、柴狗君幸運盒子提取機及潮流美味市集，處處都是靚景打卡位。

至於場內過百個商戶則推出多項消費獎賞優惠，The Point會員憑指定積分可換領「快閃預留證」，有機會獲得高達$3000商場購物禮券回贈。大家亦不要錯過潮流美味市集，盡情蒐購各款星級品牌手工月餅、曲奇、日本神戶人氣甜品朱古力禮盒、法國鵝肝、養生花茶、保鮮花製品等，與摯愛過一個浪漫中秋。

◆INFO

apm × 柴狗君藝術 Café

日期：即日至10月18日

地點：觀塘apm

查詢：3148 1200

■送apm ×柴狗君限量潮物套裝及阿嫲天倫之樂月餅

apm送出apm × 柴狗君限量潮物套裝及阿嫲天倫之樂月餅禮盒予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額4個，每人可獲禮品一份。（圖2）

有興趣的讀者請於9月11日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：「apm × 柴狗君藝術 Café」裝置中柴狗君1人分飾多少個角色？

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第310期]