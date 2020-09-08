童繪遊樂場：草圖3部曲——Final layout
文章日期：2020年09月08日
【明報專訊】Final layout通常是製作較為複雜，或需展示進度的作品（如中學視覺藝術科DSE作品，很多時須向教師呈交作品進度），一般具備以下條件：
◆只有一幅
因為已經踏入最後階段，之前所有問題已去除
◆一比一原大
與成品尺寸相同，能準確預視成品具體效果，有助掌握往後進程
◆局部上色
可在草圖上先測試顏色，確定色彩協調和效果。將顏色型號記錄下來，並將不同素材的相互特性按先後次序編排，例如將水性物料排在後期才加上，可避免紙張因水分引致起伏而影響繪畫效果
Final layout可直接移印到成品紙面上，省去再次起稿的時間，過程中亦可作一點修改。某些情况下，final layout的完整度跟成品不遑多讓，我認識兩位畫家，一位喜歡正式繪製油畫前，先以水墨畫取得預算；另一位則愛以水彩畫試行，同樣是取其快又能顯示效果。而在作品展出時，草圖還會獨立或配對銷售，大家往後看展覽時不妨留意。
今期精選一些學生作品，看看草圖所擔當的重要角色。
文︰Mr Liu
Art Playground視藝老師
[Happy PaMa 教得樂 第310期]