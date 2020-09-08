童繪遊樂場：草圖3部曲——Final layout

草圖演練——Isa同學以戴着口罩的地球作主體，抵擋各種不同的污染源。前景的海浪效果，是先在草圖上演練，才正式畫到畫稿之上。（Mr Liu提供）

修改完善——杜同學由「挪亞方舟」引伸之創作。草圖中的大象，到了正式畫稿時，因與前方犀牛太相近，故改為海豚，增強視覺效果。（Mr Liu提供）

突出主題——葉同學的作品，重裝備的人像，從高處俯瞰下的大廈迷陣，石屎森林襯托出僅餘綠色的可貴，亦令懸浮在空中的人物更加突出。（Mr Liu提供）

【明報專訊】Final layout通常是製作較為複雜，或需展示進度的作品（如中學視覺藝術科DSE作品，很多時須向教師呈交作品進度），一般具備以下條件：

◆只有一幅

因為已經踏入最後階段，之前所有問題已去除

◆一比一原大

與成品尺寸相同，能準確預視成品具體效果，有助掌握往後進程

◆局部上色

可在草圖上先測試顏色，確定色彩協調和效果。將顏色型號記錄下來，並將不同素材的相互特性按先後次序編排，例如將水性物料排在後期才加上，可避免紙張因水分引致起伏而影響繪畫效果

Final layout可直接移印到成品紙面上，省去再次起稿的時間，過程中亦可作一點修改。某些情况下，final layout的完整度跟成品不遑多讓，我認識兩位畫家，一位喜歡正式繪製油畫前，先以水墨畫取得預算；另一位則愛以水彩畫試行，同樣是取其快又能顯示效果。而在作品展出時，草圖還會獨立或配對銷售，大家往後看展覽時不妨留意。

今期精選一些學生作品，看看草圖所擔當的重要角色。

文︰Mr Liu

Art Playground視藝老師

[Happy PaMa 教得樂 第310期]