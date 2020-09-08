客座隨筆：公平對待 親生和繼子女

【明報專訊】離婚後，有些人不習慣一個人，怕孤獨寂寞，不懂得自處，想搵個伴，填補空虛；又有些父母擔心孩子在單親家庭長大，自己及孩子會受歧視，希望為孩子尋找繼父繼母，但可能只製造一個幸福家庭的假象。

阿傑的家庭便是這種情况，他11、12歲時便經歷父母短時間內離婚、再婚。父母剛離婚半年後，爸爸便再婚了。那時，他不太清楚父母之間的協議，只知道親近的媽媽離開了，不在身邊，阿傑要跟着不太喜歡、對他很嚴厲的爸爸，和一個新媽媽、新弟弟一起生活，他有些不習慣，覺得「被迫活在這種生活裏面」。

爸爸再婚 繼母偏心親生子

他和繼母的相處並不愉快，覺得爸爸及繼母較喜歡弟弟，而且繼母也不喜歡他，很小事就會惹她生氣。或許，這可能是大家生活習慣不同，始終繼母不是他從小就對着的「媽媽」，難免有些隔膜、生疏，阿傑明白需要遷就一下。雖然並不容易，但只要有充足的時間及心理準備，他認為應該做到。

只是，阿傑很強烈地感受到繼母對待他和弟弟有所不同，認為不被繼母看作是兒子：「可能因為我不是她兒子的緣故，相處上，她就不會這麼遷就。如果她願意多一些把我當作是她兒子，對我噓寒問暖，和弟弟一視同仁，那麼很多問題可能就會縮小了，我說話也不會那麼過分，不會凡事一旦覺得不開心就爆出來、就鬧，這樣大家相處就會好一點。」

再婚家庭常見問題：因公平與否生摩擦

研究發現，親生、非親生和公平、不公平，是再婚家庭裏最常遭遇的問題。家中有繼兄弟姊妹，最容易出現公平與否的摩擦，而繼兄弟姊妹的關係，亦會因應父母是否平等對待他們而有所不同。因此，再婚夫婦在再婚前，對於如何對待與前妻／夫所生的子女，或非親生子女，最好先有充足的預備及共識，於養育及照顧的過程中，特別要留意是否公平，切忌偏袒自己所生的，否則，孩子會有再次被遺棄的感覺，覺得自己不被愛及重視，自我形象低落，影響身心社靈的發展。

繼父母亦要理解，孩子對家庭轉變有很多焦慮及失落感，因此，父母要對子女肯定地表達：雖然父親／母親再婚，但對你的愛不會因為新家庭的其他子女而改變。當父親／母親承諾過後，還要透過行為讓子女覺得是言行一致，父母必須做到不偏袒對待親生及非親生的子女，繼兄弟姊妹才有望在平等的地位上建立關係。

文：傅丹梅（註冊社工、輔導員）

[Happy PaMa 教得樂 第310期]