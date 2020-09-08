日式育兒記：弟弟開展上學旅程

【明報專訊】漫長的暑假終於告一段落。日本的疫情雖然還未能完全受控，但全國學校已紛紛開學。東京各區不少中小學更早於8月中已開學，來填補之前因疫情而停課的進度，而我兒子就讀的幼稚園也於原定的8月31日開學。

日本媽媽代縫入園套裝

弟弟剛好兩歲半，我們也安排了弟弟於新學期與MJ一同上學。在日本準備入學，其實是一個頗大的工程，因應不同學校的需要，家長需自家製造一系列飯盒袋、繪本袋、鞋袋等等，雖然坊間有不同公仔的入園準備套裝發售，但因為每間學校所要求的尺寸不同，校方也會再三提點家長最好自己製造，是一個「愛的表現」。對於毫無縫紉技巧的我來說，其實真的相當徬徨，家中沒有衣車之餘，如何剪裁布料也無從入手。MJ當年的入園套裝是由我好友的奶奶縫製，但朋友奶奶今年身體抱恙，我也不好意思再叫她老人家縫製。在我徬徨之際，一名日本媽媽知道我對縫紉毫無認識，她非常友善，叫我買好弟弟喜歡的布料，她可以幫我縫製學校所需的袋子，我堅持說要付她人工費，她便推搪說知道我們是外國人，入讀日本人學校已經不容易，只希望能幫到手，真的非常感激這名日本媽媽。

提早認識學校哥哥姐姐

此外，由於MJ就讀的是混齡教育的蒙特梭利幼稚園，弟弟也會在課堂見到哥哥，理應比較容易適應。畢竟這是弟弟第一次跟家人分離上學，雖然整個暑假也不斷預告，但也有點擔心。一眾日本媽媽知道弟弟也會在這個新學期入讀，她們相繼於暑假時相約MJ跟弟弟到不同公園或水池嬉戲，好讓弟弟能認識哥哥姐姐們，盡快適應學校生活，感覺孤獨的時候也不會太害怕。

終於到了上學日，MJ跟弟弟準備好了，在門口等着校車到來，弟弟緊緊抓着我的手，我問他是否有點緊張，他點頭。校車到了，MJ的同學欣喜地喊着弟弟的名字，弟弟笑着上校車，MJ跟我說會好好照顧弟弟，我也放下了心頭大石。我以往有學生在頭一個星期不哭，之後連續哭了半年，只能希望弟弟能適應新生活。

文：椰菜媽

作者簡介：新手媽媽，最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了個椰菜B，最近移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第310期]