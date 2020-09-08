讀樂樂：體諒爸爸不完美

【明報專訊】日本作家富安陽子撰寫的《妖怪爸爸上班去》是一本可讓孩子體會爸爸上班辛勞的繪本。最令讀者眼前一亮的，是書中圍繞着地獄和妖怪所描繪的圖畫，可說是別具心思、幽默有趣；書中故事描述妖怪爸爸勞碌的工作日常，有時雖惹人發笑，卻笑中有淚。

長着赤紅膚色的妖怪爸爸兇面有獠牙，頭上長着雙角，身軀高大，爪牙鋒利，但有一顆溫暖的心，肩負起維持一家生計的重擔。他每天都換上西裝、手執狼牙棒、掛着葫蘆，精神抖擻地上班。出門後，妖怪爸爸走到巴士站等車，其間與鄰里閒話家常，然後排除萬難魚貫擠進水泄不通的巴士，好不容易才返到地獄公司。

地獄公司的主管是閻羅王，公司設有不同部門，有冷地獄、陷阱地獄、搔癢地獄、火炙地獄等，閻羅王派遣妖怪爸爸負責看管蓄血地獄，主要是維持血池秩序，禁止鬼魂在池中游水、跳水和帶上游泳圈。終於捱到午飯時間，他吃過愛妻便當後，眼皮愈來愈沉重，猜想可能是因為昨晚陪兒子做功課，研究鬼島妖怪為何輸給桃太郎而晚了睡覺的緣故吧！

糟糕了！趁着妖怪爸爸飯後打瞌睡，鬼魂們竟乘機爭相攀繩逃走。幸好擾攘了一會後，沒有釀成大禍。不過，妖怪爸爸卻被閻羅王訓斥了一頓，還記了一次過錯……

地獄「部門」描繪生動

這書以妖怪為故事主角，訴說了爸爸每天營營役役地工作，為家庭、為社會的付出，可謂千斤壓力兩肩挑，實在殊不簡單。不管是大人或小朋友都喜歡看光明正義、儆惡懲奸、激勵人心的故事，很多兒童圖書更塑造爸爸為智勇雙全的超人，喜歡鋤強扶弱、無所不能，但世上哪有超人爸爸、完美爸爸？相比之下，我更喜歡會逼巴士、會犯錯、會打瞌睡的妖怪爸爸，因為他們更有血有肉、更接近現實。

《妖怪爸爸上班去》是富安陽子筆下妖怪爸爸系列的其中一本（該系列還有《妖怪爸爸出差去》和《妖怪爸爸放假去》），這書的字數不多，故事情節簡單，估計只需十數分鐘便可看罷，但靜心觀察，便會發現，書中的文字只是配角，色彩繽紛的圖畫、寓意深刻的插圖才是故事的主角。

書中除了妖怪爸爸上班時上身赤裸、下圍虎皮的鮮明形象外，還有一眾妖怪配角如天狗、河童、三眼妖怪、飛頭蠻、一反木綿、貓妖、單眼怪等穿插其中，足迹處處，每隻妖怪背後幾乎都是一個耐人尋味的傳說故事。另外，書中對故事場景的描繪也妙趣橫生，例如妖怪爸爸候車的車站叫曼陀羅車站、地獄各「部門」的描繪栩栩如生，與以前聽過的民間傳說不謀而合。

現在因防疫而要經常禁足在家，不妨通過這書一窺日本妖怪文化的面貌，不明之處可與孩子做一些簡單研究，這可是十分有趣的課餘節目呢！

文︰Carol Ma

[Happy PaMa 教得樂 第310期]