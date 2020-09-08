客座隨筆：疫情下的父子關係

【明報專訊】突如其來的疫情，把大家的生活都打亂了，家庭生活更甚。子女尚年幼或仍在就學階段的，每日都只能待在家中，媽媽們叫苦連天，爸爸們呢？如果他們仍要如常上班，可能未覺有太大的改變，但改為在家工作的爸爸，每日跟子女親密接觸，是享受還是有點吃不消呢？

我和丈夫都感恩在疫情下，一家人仍能平安、健康地生活在一起。而我這個隔一段時間就會被兒子的學習態度氣得七竅生煙的媽媽，也很感恩這段時間有在家工作的丈夫適時的「拯救」。然後漸漸地，不用到我七竅生煙時，丈夫都會主動跟進兒子的功課及溫習。兒子雖然會跟我投訴爸爸很惡，但他仍會選擇繼續讓爸爸陪他溫習做功課。我想，這是爸爸的魅力，也是兒子心底渴望跟爸爸相處的原因。

爸爸說的也等於媽媽說的

因為第一照顧者通常都是媽媽，所以兒子習慣地有什麼問題都會先找我。但自從丈夫在家工作後，我也習慣地叫兒子找爸爸。而我也會再三提醒兒子，爸爸說的也等於媽媽說的，爸爸應允了我也會應允。相反，爸爸拒絕了，我也不會答應。而每當兒子向我訴說爸爸的不是時，我會安慰兒子的同時，也站在丈夫的那邊。孩子需要的，不是單單站在他的一方去數算另一方；他真正需要的，是要解讀父母所說、所作的背後目的。

少了擁抱 其他方面感受爸爸的愛

7歲的兒子仍需要父母很直接表達愛的方式。確實我從兒子小時候已經開始教導他「愛」要說出口，也不用羞於向家人親吻、擁抱。或許兒子大了，爸爸確實少了親吻擁抱兒子，所以他要學習從其他方面感受爸爸對他的愛。這時媽媽是最佳的「和事老」。我很感恩兒子仍然會主動跟我分享感受，而每次傾談後，他都會很快開心起來，也會多主動關心父母。雖然他過了沒多久又會回到起點，然後又會找我「訴苦」，但最重要的，是兒子願意讓我這個媽媽作為他的傾訴對象，以及成為他跟爸爸之間的「解讀者」。跟丈夫站在同一線教導兒子，這是我支持丈夫的其中一個方法。

文：李敏華

（維護家庭基金好爸爸中心網誌作者）

[Happy PaMa 教得樂 第310期]