客座隨筆：BG5頻道 支援電子學習

【明報專訊】9月是莘莘學子迎接新學年的月份，可是因應持續的新冠病毒疫情，全港學校繼續採用網上授課。早前教育局向全港學校發布「運用電子學習模式支援學生在家學習的參考原則」，提倡採取混合模式教學，以電子學習配以活動教學，希望讓學生享受更具彈性、趣味和多元的學習。

雖然網上教學由本年初開始已漸漸成為新常態，但仍有不少學生及家長需要時間學習和適應。無可否認，數碼能力在21世紀的學習中，起着至關重要的作用，若未能盡早提升孩子的數碼技能，他們的學習將面對更大的挑戰。有見及此，香港小童群益會新開設「BG5頻道 - 自助學習資訊站」，透過這個電子學習平台，為家長和學生提供多元、實用的資訊，包括電腦應用或網上軟件使用、網絡安全等。清晰及簡潔的界面，使用家一目了然，方便學生和家長最快掌握網上學習的技巧，自我增值數碼能力。

照顧學業 關顧心靈

對於一些即將經歷學習轉接階段，例如升讀小一、中一及準備應考DSE的學生，由於校園環境、同學、課程內容和深度都有一定的差異，所以他們應付新學年將會更具挑戰。「BG5頻道」特別提供不同的網上小組及活動，支援小一學生以適應學習、情緒和社交上的轉變，內容包括網上功課輔導、時間管理、情緒及社交支援等，又會邀請過來人作網上小組分享。

針對高小生，電子平台設升中選校及面試專題講座，提供面試準備及技巧等資訊；在支援DSE考生方面，則提供自我認識、應試技巧及情緒支援等服務，冀與考生同行，一起跨越公開試的難關。

除了支援學童的成長學習需要，「BG5頻道」更關心大家的心靈健康。在暑假期間，頻道便開放了「放電台」、「發功台」、「腦作台」、「實活台」及「無分大細台」，提供一系列兒童活動，例如遊戲、手工、運動、音樂、實驗等，反應十分熱烈。

想掌握「BG5頻道」最新動向，可瀏覽：facebook.com/ibgca，或登入「BG5頻道 - 自助學習資訊站」平台：bg5.bgca.org.hk

文：許惠娟

（香港小童群益會服務總監）

[Happy PaMa 教得樂 第310期]