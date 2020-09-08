客座隨筆：讓孩子自製玩樂天堂

【明報專訊】再生玩具是一個共享平台，使孩子發揮他們的創意，親手製作獨一無二的玩具，創造屬於他們的「玩樂天堂」。所謂的「玩樂天堂」，即是一個天馬行空，無拘無束的夢想世界。

牀單變公主袍 廁紙筒成望遠鏡

回想起兒時，大家都可能曾經幻想自己是城堡的公主、拯救人類的超級英雄，或是來自宇宙的外星人。隨手拾起的舊牀單，就是你的公主袍；筆盒中的間尺，就是你的加龍炮；兩個廁紙筒，就是你的監察望遠鏡。人的幻想是沒有止境的，兒童的幻想更是無邊無際，不受世俗所限。

諷刺的是人們經歷現實生活的磨練，都被馴化得要腳踏實地做人，不再保留這份內心深處的童趣。早前有合作伙伴拍攝筆者DIY玩具的過程時，要求提供分毫不差的模型樣本和巨細無遺的說明講解，認為這就是最適合孩子的教學模式——標準化。

強加規範 阻孩子自我探索

現今的教育風氣，讓孩子都活在社會規範的框框之中，模造他們的發展面貌達到我們的理想標準。時下的成長方程式，3歲能歌善舞，6歲文武雙全，12歲才學兼優，18歲出類拔萃。家長的用心栽培，是一種悉心的規劃，造就孩子無時無刻在處處受管教的環境中成長。久而久之，溫室中的孩子是不大可能學會自我探索、自我指導和突破潛能，發揮無窮的創造力。

其實孩子的創作力量和幻想，真的會嚇你一跳。家長不妨勇敢地放下執著，讓孩子放膽嘗試，或許會找到另一片自由開闊的美麗天空。空閒時與寶貝的子女共創玩具，你會發現更多意外的驚喜。

文：黎俊業

（再生玩具創辦人）

[Happy PaMa 教得樂 第310期]