父子同愛「4個轆」 車房變「親子樂園」

雖然豐豐只得6歲，但遺傳了爸爸愛車的基因，他對每件汽車零件、每種維修工具都感興趣，Gary也樂於逐一解答。（蘇智鑫攝）

十多年後，不知豐豐能否駕着這輛萬事得FC在公路上飛馳，唯一可肯定的，是它滿載着他和爸爸最美好的回憶。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】在元朗一間車房，經常看到6歲的小豆丁豐豐在走來走去，他時而淘氣地竄進不同的汽車車廂內扮司機，時而又走近揭開了車頭蓋的車輛，正經八百地研究零件。正想跟他打招呼，他卻突然蹲下，指着輪胎位置問記者︰「你覺得這個『鮑魚』好看嗎？」什麼「鮑魚」？他瞄一瞄我這個門外漢，然後答道︰「用來煞車的。」

拆散玩具車 上網看修車片

話音未落，豐豐又雀躍地拉記者去參觀他的座駕，「這架萬事得FC（Mazda Rx-7 ）是爸爸送給我的！」記者半信半疑，這時車房東主、豐豐的爸爸Gary便開腔更正︰「18歲才正式屬於你。」

毋庸置疑，豐豐遺傳了爸爸愛車的基因，「他1、2歲時，見到車，已經不像其他小朋友般，只觸摸外殼或頂多走入車廂坐坐，而是會蹲下來看車底、看輪胎。每次給他買玩具車，不論是大車或小車，他都必定拆散，說要研究內裏的結構」。Gary笑言，這個小豆丁現在上YouTube已不再看卡通，而是汽車燒焊影片了。

豐豐是一個非常活潑的男孩，Gary不時以「野人」、「曳仔」來形容他，有時也難免因為他的「活躍」起摩擦。但這個爸爸很清楚，關係要適時修補，「由出世到現在，每晚睡覺前，我和太太都會親親豐豐，豐豐也會親親爸爸媽媽」。不過，對他兩父子來說，增進感情的最佳地方，還是車房。

充當小助手 研究維修愛車

Gary說，豐豐常常渴望跟他來車房玩，「假如他完成功課、翌日又不用上學的話，晚上我都會帶他來，可能做我的小助手，又或者一起研究怎樣維修他的FC」。

約兩年前，Gary用5、6萬元從日本購入這部壞車，他希望藉着維修的過程，讓兩父子「有傾有講」，「我會讓他參與、做決定，例如車身噴什麼顏色、換哪款波棍頭，我都會盡量聽他意見。但當然有些並不可行，例如他要我給它安裝一條很粗的『死氣喉』，我便會解釋給他知道，為何不能這樣做」。

科技發展一日千里，Gary不諱言，十多年後香港還有沒有油站、汽油，路面是否只准電動車行走也是未知數。假若豐豐長大後，真的可以駕駛這輛車子在路面飛馳，為父的當然開心；就算最終只能當古董收藏，Gary也不言悔。「它記載着我們兩父子最美好的回憶！」

[Happy PaMa 教得樂 第311期]