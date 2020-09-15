家家有禮：向日葵走廊 賞Sanrio星海

【明報專訊】全港Sanrio characters粉絲注意！由大家票選最受歡迎的角色，包括Ahiru No Pekkle（AP鴨）、Pompompurin（布甸狗）及Pochacco，聯同好友Kerokerokeroppi（Keroppi）及gudetama（梳乎蛋），結伴現身將軍澳PopWalk天晉滙，為大家送上「Sanrio characters盛夏幸福物語」主題活動。商場露天長廊化身成歐陸風洋溢的仲夏向日葵走廊，晚上更會亮起燈效，大家可以欣賞全港首個Sanrio characters的主題剪影燈飾及幻彩星星燈海，非常浪漫！

想將心愛的Sanrio characters帶回家？The Point by SHKP會員只需憑指定會員積分，即可換領期間限定Sanrio characters主題精品，包括環保輕食便攜袋、太陽花雨傘收納袋及田園派對手提袋，名額有限，換完即止。

◆INFO

Sanrio characters盛夏幸福物語

日期：即日至10月4日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：PopWalk天晉滙各期商場

查詢：2679 9300

■送Sanrio characters主題精品

PopWalk天晉滙送出環保輕食便攜袋、太陽花雨傘收納袋及田園派對手提袋予《Happy PaMa 教得樂》讀者。名額15個，每人可獲禮品一份，款式隨機送出。（圖2）

截止日期：9月22日，送禮詳情見於另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第311期]