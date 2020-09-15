家家有禮：花田下約會熊本熊

【明報專訊】今年是來自熊本縣的營業部兼幸福部部長Kumamon誕生10周年，為與大家一同慶祝，部長特意聯同沙田新城市廣場為大家送上「Kumamon 10周年約會：熊の花樂園」，參照熊本縣山鹿市的方保田東原遺迹公園のひまわり向日葵花田，於商場1期1樓羅馬圓形獻技場搭建全港首個千呎室內向日葵花園！而全場最矚目就是4米高的巨型充氣Kumamon及10周年粉紅愛心熱氣球，還有兩大「Gardening互動遊戲區」，The Point by SHKP會員憑500積分即可參加，有機會得到限定Kumamon 10周年貼紙作為禮物。

◆新城市廣場Kumamon 10周年約會：熊の花樂園主題裝置

日期：即日至10月4日

時間：中午12:00至晚上10:00

地點：沙田新城市廣場1期1樓羅馬圓形獻技場及3期2樓

查詢：2684 9175

■送熊本熊10周年限定匙扣、圍裙及口罩夾

新城市廣場送出熊本熊10周年限定匙扣、圍裙及口罩夾予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲上述禮品各一份。（圖2）

截止日期：9月22日，送禮詳情見於另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第311期]