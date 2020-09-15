家家有禮：兔子出動 與森林家族迎中秋

【明報專訊】中秋佳節即將來臨，兔子亦出動和大家慶祝！置富Malls聯同日本人氣動物公仔品牌森林家族推出期間限定「森」動玉兔月餅禮盒，禮盒以日本紺青色為主色，蓋面印有可愛的森林家族角色——朱古力兔姐姐，裏面選用頂級湘蓮磨製成白蓮蓉的單黃白蓮蓉月餅，更配有天仁茗茶高山烏龍茶茶包。吃完月餅呷過茶後，鐵盒即搖身一變成為儲物盒子，收納心愛小物，如文具、化妝品，甚至是森林家族的裝飾品。

Fortune+會員凡於置富Malls指定單一商場內任何兩間不同商戶累積消費滿$600，包括$500或以上的電子貨幣機印消費單據，即可換領「置富Malls ×森林家族期間限定『森』動玉兔月餅禮盒」。數量有限，森林家族粉絲絕對不能錯過。

◆置富Malls ×森林家族期間限定「森」動玉兔月餅禮盒換領

日期：9月19日起

時間：中午12:00開始

地點：置富Malls旗下11個商場

查詢：www.fortunereit.com

■送置富Malls ×森林家族期間限定「森」動玉兔月餅禮盒

置富Malls送出置富Malls × 森林家族期間限定「森」動玉兔月餅禮盒予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額5個，每人可獲禮品一份。

截止日期：9月22日，送禮詳情見於另文。

[Happy PaMa 教得樂 第311期]