親子筆陣．永明的天空：9月了，你有同步嗎？

【明報專訊】各位Happy PaMa的家長，新學年開始了，面對着一種全新的學習環境，你能快樂「同步」嗎？如果尚能同步，但卻不怎麼快樂，也是正常的吧？看到孩子們穿上整齊校服（鞋子除外），在家中肅立唱國歌和校歌，這樣的開學禮應該是第一次（也希望是唯一的一次），我委實感到無奈和沮喪；小一新生也無法像以往一樣，在9月1日來到新校園認識師長和同學，展開6年的新旅程。

確保上網速度 互動自然順暢

無論如何，既來之，則安之，make the best out of the bitterness，大家就一起面對吧！那麼，你在這3方面同步了嗎？我說的是：物、事、人，你有跟上那步伐嗎？

先說物：有為家中孩子更新一下網上學習的硬件嗎？如果只有手機的話，這一定有些困難了……又假如家中多於一個孩子，若同時上網課，一人一機就無法避免；還有高度適中的枱椅，以及其他配套如燈光、音響等等。又如果家中有飼養寵物，上課時小狗小貓在鏡頭前出現或「汪汪」「喵喵」叫，肯定會引來網上小騷動或哄堂大笑。此外，除卻電子產品，上網速度也是重要一環，因為無論用什麼視像軟件，教師們都一定會充分準備，若然資料傳輸迅速，互動自然順暢，學習目標就容易達成。

家居變成課室 家長變成「助教」

再說事：有人就有「事」，事者，過程也。家居變成課室，不易構想，皆因本身功能有異。究竟在牀上Zoom，抑或在餐枱Google Meet？要不要日日穿上校服？有沒有「家居課室規則」？網課雖屬暫時措施，但同學大多仍要繼續使用電腦做功課或搜尋資料，可否一面玩電腦遊戲一面做功課呢？我建議家長先同子女談判、協商，建立一個良好的學習秩序。孩子長時期在家學習之後，家長已經變成「助教」，除了維持上堂秩序之外，有時甚至兼任部分批改工作，或擔任物流管理員（到校交收學生書簿習作等等）。良好的習慣出於事情協調得宜，而了解學校eLearning的策略和安排就是重中之重了。

最後說的當然是人，因為所有的事和物都是為人而安排的，對吧？與人同步，最重要的是溝通，沒有良好溝通，就不能同步。網上學習的互動相對頻繁，計劃又要周詳，教師在鏡頭後的付出巨大，家長們要明白和體諒教師對電子教學工作的全新適應。因此，盡量和教師保持溝通，過程中不要挑骨頭；須知道，你孩子的學習成效就取決於你如何回應整個過程了。請記着，不是反應，是回應呀！

新的學習時代已經全面降臨，原來學海真箇無涯，這次因為疫情所帶來的「更新」，所有人均需回應，如果你的範式仍處於一種舊版本，不如快點同步吧……

文：楊永明（保良局陳守仁小學校長）

作者簡介﹕擔任管理工作超過廿五年。認為孩子的發展有着無限可能，透過不同的互動經歷與自我追尋，就能找到幸福。

[Happy PaMa 教得樂 第311期]