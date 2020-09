親子筆陣．永明的天空：9月了，你有同步嗎？

【明報專訊】各位Happy PaMa的家長,新學年開始了,面對着一種全新的學習環境,你能快樂「同步」嗎?如果尚能同步,但卻不怎麼快樂,也是正常的吧?看到孩子們穿上整齊校服(鞋子除外),在家中肅立唱國歌和校歌,這樣的開學禮應該是第一次(也希望是唯一的一次),我委實感到無奈和沮喪;小一新生也無法像以往一樣,在9月1日來到新校園認識師長和同學,展開6年的新旅程。

確保上網速度 互動自然順暢

無論如何,既來之,則安之,make the best out of the bitterness,大家就一起面對吧!那麼,你在這3方面同步了嗎?我說的是:物、事、人,你有跟上那步伐嗎?

先說物:有為家中孩子更新一下網上學習的硬件嗎?如果只有手機的話,這一定有些困難了……又假如家中多於一個孩子,若同時上網課,一人一機就無法避免;還有高度適中的枱椅,以及其他配套如燈光、音響等等。又如果家中有飼養寵物,上課時小狗小貓在鏡頭前出現或「汪汪」「喵喵」叫,肯定會引來網上小騷動或哄堂大笑。此外,除卻電子產品,上網速度也是重要一環,因為無論用什麼視像軟件,教師們都一定會充分準備,若然資料傳輸迅速,互動自然順暢,學習目標就容易達成。

家居變成課室 家長變成「助教」

再說事:有人就有「事」,事者,過程也。家居變成課室,不易構想,皆因本身功能有異。究竟在牀上Zoom,抑或在餐枱Google Meet?要不要日日穿上校服?有沒有「家居課室規則」?網課雖屬暫時措施,但同學大多仍要繼續使用電腦做功課或搜尋資料,可否一面玩電腦遊戲一面做功課呢?我建議家長先同子女談判、協商,建立一個良好的學習秩序。孩子長時期在家學習之後,家長已經變成「助教」,除了維持上堂秩序之外,有時甚至兼任部分批改工作,或擔任物流管理員(到校交收學生書簿習作等等)。良好的習慣出於事情協調得宜,而了解學校eLearning的策略和安排就是重中之重了。

最後說的當然是人,因為所有的事和物都是為人而安排的,對吧?與人同步,最重要的是溝通,沒有良好溝通,就不能同步。網上學習的互動相對頻繁,計劃又要周詳,教師在鏡頭後的付出巨大,家長們要明白和體諒教師對電子教學工作的全新適應。因此,盡量和教師保持溝通,過程中不要挑骨頭;須知道,你孩子的學習成效就取決於你如何回應整個過程了。請記着,不是反應,是回應呀!

新的學習時代已經全面降臨,原來學海真箇無涯,這次因為疫情所帶來的「更新」,所有人均需回應,如果你的範式仍處於一種舊版本,不如快點同步吧……

文:楊永明(保良局陳守仁小學校長)

作者簡介﹕擔任管理工作超過廿五年。認為孩子的發展有着無限可能,透過不同的互動經歷與自我追尋,就能找到幸福。

[Happy PaMa 教得樂 第311期]