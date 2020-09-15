多元導航：被耽誤了的藝術夢

【明報專訊】一個熱愛畫畫的中四女孩，在上學年復課後未有回校，起初還以為是她抱恙的緣故，但有天她突然告訴我希望退學，在外報讀藝術課程，更向導師寫了封「千字文」，講述她在停課期間如何在無壓力下畫出好作品，想通了要轉修讀藝術。

當女孩的母孩和導師聽到這個消息，都大感突然，急忙了解事件。雖然我也有點錯愕，但可以想像到，女孩有這想法其實早已醞釀多時，並非一朝一夕的事。女孩邊流淚邊向我說：「難道只有讀書才代表成功嗎？我不想這僅餘的『藝術夢』白白溜走……」多年來，女孩一直順從母親的意思，不敢表達真實的想法。

這天，我約了女孩和母親到校與教師會面，先讓兩人各自提出想法，再詢問她們對彼此的想法有何感受。母親表示希望女兒至少完成中六，她實在不了解修讀藝術的出路，因此相信繼續升學的前景，總比修讀藝術好。「知道女兒在學校過得快樂嗎？」我問女孩母親。母親頓了一會，說她不知道。

最渴望母親明白支持

之後，我們便仔細地了解女孩的學業壓力。她說出曾被同學欺凌的經歷、壓力，導致她身體出現很多不同的毛病等。女孩甚少在母親前說出這些「不快樂」，瞬間崩潰了。我們問女孩，為何一直不向母親表達，她哭着說曾經嘗試，但從未成功，一次又一次的失望讓她逆來順受。修讀藝術看似是表面要解決的問題，其實她最渴望的，是母親的明白和支持。

我們最後為女孩找了一間能完成中六的藝術學校，分析該校的認受性、課程、藝術氣氛，還有她將來想做插畫師的出路與挑戰等。雖然這間學校的學費昂貴多了，但最終母親仍答應讓女兒報讀。

女孩的故事，讓我思考親子在「衝突」和「分歧」下該如何化解。明顯地，女孩和母親一直以來沒有好好溝通，母親沒有機會認真傾聽女孩的訴求，女孩亦因為被母親清晰卻不一樣的立場嚇怕，以致把內心的聲音埋沒了，導致事件無聲地爆發。

母親私下曾跟我說，她十分自責，自認為是個不稱職的媽媽，作為單親媽媽的她，因為要肩負起養家的責任，甚少與女兒溝通和表達關心，也不容對女兒有太多妥協的餘地。其實母親也十分無奈，而女兒也不習慣向母親說出感受。如果母親早點知道女兒的想法，明白她熱愛的夢想，女兒也勇於表達自己的想法，事情不會發生得如此突然。

溝通不單是說說而已，很多時候，只要雙方都願意聆聽和表達，踏出第一步，才能把分歧化解。

文：翁茗湘（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介﹕香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

[Happy PaMa 教得樂 第311期]