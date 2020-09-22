重回校園：學生「歸隊」上課 彈性部署 應對多變新學年

今個學年起，小一及小二有部分班別的音樂、視藝和體育科，以及數學和常識科部分單元，都會以英語授課，全面提升學生的英語能力。（黃志東攝）

新學年，學校除在每個課室添置銀離子消毒空氣淨化器，還特別在每個小一生的座位加裝以世界各國巴士做設計的防飛沫透明膠板，希望學生在充滿童趣及安全的環境下投入校園新生活。（黃志東攝）

【明報專訊】苦等多時，中小學一、五、六年級，以及幼稚園高班（K3）學生，終於可由明天（23日）起，再次感受校園生活，而其餘各級別的學生，亦將在本月29日重新「歸隊」。在疫情尚未完全受控下「開學」，各校都嚴陣以待，而且在課程規劃上，也作好不同部署，以應付這個充滿變數的新學年。

拍片教學 支援暫不回校學生

雖然按教育局指引，首階段恢復面授課堂的日期為9月23日，但由於當局亦容許學校可因應校情作出彈性安排，最早可於9月16日起先讓小部分學生回校參與不多於半天的學習活動，三水同鄉會禤景榮學校遂把握這個機會，率先讓小一新生在9月16日提早「開學」。「主要想爭取多點時間照顧這班小BB，也不想他們長時間看着電腦上課，同時亦考慮到小一家長特別多焦慮和壓力。」校長李小寶表示，由於只得小一級的學生回來，涉及約120人，符合教育局不多於全校六分之一學生回校的規定。

小一生提早「開學」打好基礎

不過，其實該校早於6月中旬已開展幼小銜接課程。李小寶指出，該校以往一般在8月底才有小一適應周，但今年提早了，「都擔心孩子在K3時學得不夠，所以在6月開始，學校已經安排NET teacher透過Zoom幫他們上實時英語小組課；在6月中至7月中，更請小朋友親身回到學校，每星期上課3天，每天1小時，主要幫他們打好中、英、數3科的基礎」。

在疫情陰霾下的新學年，禤景榮學校的課堂模式變得更多樣化，「原先每天下午我們有自己的校本課程，例如德育課、國際課程等，現在只能透過Zoom去上，但我們會把自主權交給家長，讓他們自行決定下午課堂是否讓子女參與，始終不同家長的着眼點都有不同」。她又透露，該校有幾個學生因為擔心疫情而選擇暫時不回校上課，校方也予以體諒，並提供最大的協助，「老師會拍教學片讓孩子保持學習，亦會個別輔導他們的功課」。

文：沈雅詩、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第312期]