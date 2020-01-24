本周FOCUS．採訪手記：復課大預演 首先學洗手

【明報專訊】等了又等，明天全港學校終於可以局部「解封」，學生可陸續重歸校園上課，相信對孩子、對家長、對教師，都是一大喜訊。其實早在上周三（16日），教育局已容許學校安排不多於全校六分之一的學生回校活動，於是不少學校率先讓新生回校適應，例如三水同鄉會禤景榮學校便有約120名小一生回校。

家長破例准入課室 拍攝升小第一天

雖然當天的天氣麻麻，驟晴驟雨，但仍然無損這班小豆丁的興奮心情，個個穿上整齊校服、背起新書包，雀躍地踏進校園。校長李小寶笑言，既想爭取更多時間照顧這班「BB」，也不想家長再承受「陪太子讀書」的壓力，遂決定提早「接回」這班學生。

本來疫情下開學，無什麼氣氛可言，但難得校長今年「破例」讓家長分批進入課室，為孩子拍攝第一天上小學的情景，也為這個不一樣的新學年留個歷史印記，算是一點意外的驚喜。

首天上學，都以處理班務、學習課堂常規、參觀校園為主，尚算輕鬆。不過，有一課不可缺——學洗手！當教師講解完正確的洗手程序後，所有學生都需要在課室內的洗手盆「實習」一次，場面很認真。

小食部停業 操場不開放

唯一美中不足，就是這班「小學雞」在短期內都難以體驗到小息時瘋狂吃喝暢玩的樂趣。李小寶說，由於疫情不穩定，即使全校復課後小食部仍會暫停營業，校方也不建議學生在小息時進食；另外亦不會開放操場給學生使用，避免聚集人流，「明白小朋友會不開心，但為了保障各人健康，希望大家體諒和忍耐」。

至於其他學校如何部署這個不一樣的「開學日」，以及怎應對這個充滿變數的新學年，就要留意今期《Happy PaMa 教得樂》的封面故事。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第312期]