家家有禮：玩遊戲學英語 學習不再沉悶

【明報專訊】今時今日，學習語言不再是一件困難或沉悶的事，特別是讓小朋友學習英語，有很多有趣又互動的形式，幫助他們提升學習動機及增強記憶。「D Mind & the Prince幼兒英語」便是專為0至6歲嬰幼兒而設的全方位英語學習歷程，由英國教育集團Alpha Plus Group旗下位於倫敦的英國王室御用學校The Minors Nursery School，擔任幼兒教育顧問及參與編寫繪本學習教案，主題多元化，着重教授日常生活技巧。

這套英語課程除了核心教材「家用英語學習系統」，還選用教材重點設計「親子英語會所」及「遊學體驗」活動，為幼兒帶來多元學習體驗。

◆INFO

D Mind & the Prince幼兒英語

網址︰www.dmindandtheprince.com

■送英語圖典及教材體驗活動

D Mind Education送出迪士尼1000字生活圖典及「D Mind & the Prince幼兒英語」英語教材體驗活動予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲圖典一本及30分鐘體驗活動一次。（圖）

截止日期：9月29日，送禮詳情見於另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第312期]