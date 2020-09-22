升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】15分宜選無宗教學校

問◢ 本人有兩個女兒， 大女現在於禮賢會學校念K2，即將選小學，但只有15分，知道根本不能考進名校，只想選擇一些語境好的學校。請問選聖公會基恩小學、聖公會聖彼得小學及聖士提反書院附屬小學是否機會渺茫呢？

答◢ 一般人給名校的定義，是「受歡迎的、名氣好的學校」，而語境好的定義是「用英文作教學語言，或多外籍學生就讀的學校」。如果用以上兩個定義，聖公會基恩小學、聖公會聖彼得小學及聖士提反書院附屬小學都屬於非常受家長歡迎的學校，亦即是「名校」。至於以上3所小學是否語境好就不知道，只知道就讀的外籍學生不多。本人給聖彼得、基恩排名分別為1和5，用15分報讀，被取錄機會很微，因兩間小學有宗教背景，分數要求非常高！聖士提反附小則是私校，需要面試。建議可試博沒有宗教背景的般咸道官立小學及英皇書院同學會小學。

20分選主愛 博1-1-1叩門

問◢ 手持20分，本人想選64校網聖公會主愛小學或40校網中華基督教會協和小學（長沙灣），自行分配學位選哪一間機會率較高？本人大抽獎會選用64校網。

答◢ 用世襲超收額排位法，聖公會主愛小學在64校網8所小學中排第2，而協和小學（長沙灣）在這幾年都排行第3。因兩校都有宗教背景，用20分報讀，有機會但不穩陣。如你大抽獎用64校網，則宜選主愛博1-1-1叩門。

穩陣選北角循道 搏殺報北角衛理

問◢ 本人居於14校網，小女有20分，第一屬意北角衛理小學，其次是北角循道學校，因本人是循道舊生，如在自行收生階段選此校有25分，應該必入。但我又想試試北角衛理小學，不過這樣就放棄了必入北角循道學校的機會，應如何選擇？

答◢ 從獲取錄機會來看，你選北角循道學校必入，但再沒有機會在統一派位選北角衛理小學。如果選北角衛理小學，該校在14校網常列前3、4名，因此20分只有六、七成機會，但你在自行分配失敗後，仍有機會用1-1-1方式選校及叩門作後着。如果你是屬於穩陣派，報母校，之後考慮叩門；如屬搏殺派，便報北角衛理，之後博大抽獎及叩門。宜三思再作決定。

文：趙榮德

作者簡介﹕前喇沙書院副校長、資深教育工作者

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[Happy PaMa 教得樂 第312期]