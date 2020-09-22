讀樂樂：勿讓「真相」變臉

【明報專訊】我想大家一定聽過年幼華盛頓砍掉父親最喜愛櫻桃樹這個家喻戶曉的故事，當中想帶出的信息是「誠實」。

在疫情反覆下，香港人難免會感到憂慮和苦悶，因此，找了在出版社工作的友人推介關於正向繪本的書單給我選讀，希望可給大家介紹及打打氣。

提姆‧霍普古德（Tim Hopgood）的《我也想說實話啊！》，書名非常吸引，再加上大衛‧特茲曼（David Tazzyman）生動活潑的畫風，不能不借來細細品味一番。今次介紹的，是由吳其鴻譯的中文翻譯繪本。

作者利用了擬人法把「真相」塑造成人物，立體地呈現出來。「他」與阿瑟的初次相遇是在踏腳踏車出了意外的時候。看到這裏，讓我聯想到年幼的華盛頓剛砍掉爸爸最喜愛的櫻桃樹，那時的他，與「真相」亦是初次相遇。當然，作者使用玩味的筆觸引進峰迴路轉的情節。阿瑟在回家途中相繼地碰上朋友，心生恐懼的他，開始千方百計地把「真相」掩飾過來。他試圖把「真相」的外貌誇張起來；然而，他想了想亦不是辦法，於是，又把「真相」外貌稍作歪曲一下。如是這般，每遇到一名朋友，阿瑟便把「真相」稍為搓圓撳扁，到最後，設計出一個就連自己都難以信服的「真相」。回到家，阿瑟怎樣在媽媽面前演繹「真相」，好解決這場危機？同時，又怎樣面對未知的後果呢？

文︰呂美玉

[Happy PaMa 教得樂 第312期]