親子筆陣．國際親子台：誰有自我修正的能力？

【明報專訊】Control of error（錯誤控制）是蒙特梭利（Montessori）教學中一個重要的概念，意即在活動及教學細節中刻意加入一些設計，讓孩子自行發現做得對錯與否，並思考如何修正。

舉些實際例子，例如我們經常給孩子玩的配對板，因為每個凹位設定了特定的圖案，當形狀不對時，就放不入，那孩子就會在自己玩的過程中，發掘出哪個圖案該放哪裏。而這教具本身，就有所謂control of error的元素。當然，真正的蒙特梭利教學中，有更整全的配套，包括擺設、程度、示範，以及3階段教學等。

今次集中談control of error概念，是因為它與孩子成長心理關連甚大。Erik Erikson的社會心理發展階段就指出，孩子在18個月至3歲期間，需要建立的是自主性（autonomy），否則孩子會落在自我質疑中；接着下一階段，3至6歲前，孩子要建立的則是自發（initiative），否則他們只會落在內疚當中。讓孩子自行發掘出路，自主如何修正，是他們建立自我價值的方法。

孩子1分鐘冤枉路 受益無窮

我們當父母的，有時總會忍不住想孩子少行一些冤枉路，所以經常忍不住出口糾正他們，卻不知道這種做法，反而阻礙了孩子從錯誤中學習的機會。須知道，學習最寶貴的，從來也是過程，而不是結果。每拿走了一次由孩子找出錯誤的時刻，就是拿走他本來可以成長的機會。

這不是說看到孩子走歪路有危險，我們也撒手不管，但在安全的情况下，孩子花1分鐘完成這遊戲，與用40秒完成，對我們來說有分別嗎？對成年人來說，或許只是滿足了自己的心急；但對孩子來說，意義卻很大，即使用上1分鐘，只要成年人沒插手，小朋友便能自己克服、修正錯誤，從而建立出解難能力和自信，這1分鐘最難能可貴。將心比心，當有錯誤時，我們情願被指摘，還是自行找出方法改正？前者帶來的是批評和自我質疑，後者帶來的卻是被欣賞與信任。

思考中隨便介入是一種打擾

更值得留意的是，孩子在思考過程中，我們隨便介入，有時會是一種打擾。當我們希望孩子專注力強、學習集中，那首要的，便是信任孩子有發現錯誤及自我修正的能力，然後願意忍一忍手，保持對孩子的信任，耐心地等待。

當父母明白control of error這概念，相信小朋友本來就有自我修正的能力，讓孩子有成長的空間，我們將會發現更多驚喜！

文：Hello Bonnie

作者簡介﹕修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

[Happy PaMa 教得樂 第312期]