論盡教育：外籍教師增潤費

【明報專訊】資助小學嫌每校一外籍英語教師（NET Scheme）唔足夠，平均一班一星期冇一堂，紛紛以多聘外籍英語教師為由，向家長收取額外費用。其中一個名稱令王師奶擊節到五體投地，既體貼，又溫情。王師奶斗膽詳釋「增潤」兩字含義，主要解釋是「潤」字，連同潤字應用的詞一般有「潤澤」、「潤飾」，四字詞又有「溫潤如玉」。小婦人慣用草根語言，最貼切的相反意思可能是「糠」，「嚡」或「dry」。就因為糠、嚡、dry，所以要增潤，仲要收費𠻹。由唔夠外籍教師而聯想翩翩到「增潤」一詞，話佢咬文嚼字又得，話佢巧言令色玩嘢又得。

王師奶唔知教育局是否正式批准學校，可以因多聘外籍英語教師而收費，但學校在《小學概覽2020》列明此收費，似乎經過教育局批准。《小學概覽》由官方刊印，如果是枱底交易，無理由蠢得咁堂而皇之。問題來了，每間學校收費不同，由300元至1000元都有，增聘外籍教師人數亦校校不同，有些達4人之多，有些是2人，不增潤而「糠」得只有1人的亦有，王師奶想知道標準如何定？浸信會沙田圍呂明才小學列明2020/21年全年收費1000元，用作聘請游泳課、外籍英語或普通話教師費用。胡素貞博士紀念學校一年收310元，指明作增聘英語外籍教師之用，主要入課堂訓練學生閱讀和說話能力。

學校任意收費 星星之火足燎原

王師奶相信絕大部分校長都是好意，想學生多些機會接觸英語語境，提升英文程度。一般家長希望子女英文程度好，增加派入英文中學機會，即使節衣縮食，死慳死抵都在所不計。學校捉住家長這個死穴，愈多紅鬚綠眼、金髮鈎鼻的教師，就表示這學校英文程度愈高，於是1個唔夠就請夠4個，300元唔夠就收到1000元。如此惡性循環下去，收到2000元都有可能。其中沙呂小在《小學概覽2020》列明除加聘外籍教師外，連游泳課及普通話教師費用都收埋，似乎資助小學有直資化的趨勢。楊局長，我知你日理萬機，這是足以燎原的星星之火吖，不可不慎。

照王師奶記憶所及，NET Scheme計劃始於1998年左右，每校一名外籍教師。由於本港教師待遇高，又有房屋津貼，申請人不少，多來自英、美、加、澳。外籍教師原意是輔助性質，並不視為主力入課室教英語。一間24至30班的小學，正如有些校長所言，1個外籍教師確實每周見唔到一次。20多年來，NET Scheme計劃不變，但家長的「人心」已變。家長心中，英語就是一切，是入大學的一切，是前途的一切，是黄金屋的一切，是顏如玉的一切，是一切的一切。

為什麼有些學校仍停留在1個外籍教師階段？是他們懶惰還是他們守規矩？一個計劃執行20多年是應該檢討的時候。如果1個外籍教師不足以應付所需，教育局就跟班級數量依比例增加，所有資助學校劃一看待，不能任由學校自行向家長收費，這是一個財政混亂的缺口，貪污舞弊多由此起。你收了學生1000元，包括游泳課，是不是每一個學生都强制參加？普通話不是已有正式教師負責？為什麼要像NET那樣多設NCT（Native Chinese Teacher）？楊局長，你手下官員眾多，難道樣樣都要你親自落手落腳？

文：王師奶

作者簡介﹕不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第312期]