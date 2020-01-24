本周FOCUS．採訪手記：在網上課堂 關心邊緣一族

【明報專訊】今天是第二階段恢復面授課堂的日子，換言之，所有小朋友都已經回校上實體課了。不過，據知有些學校為了追趕課程進度，下午仍然安排網上課堂。不少家長都擔心孩子回家後還能否集中精神繼續學習，更憂慮網課會變成常態，剝削學生的休息和自由時間。

這邊廂，有家長關心網上教學對子女的身心影響，另一邊廂，仍有人為缺乏網上學習工具而惆悵。今期封面故事，採訪了6孩媽媽Korbut自掏腰包買平板電腦送贈基層家庭的好人好事，正點出香港仍有不少人生活在經濟緊絀的環境之下，連為孩子安排一台電腦上課也有困難。

筆者很欣賞Korbut的善心及行動之快捷，並有幸參與她跟機構商討送贈細節的過程，見證整件美事的發生。本來他們預定在8月底便把電腦送贈出去，沒想到一次過買100部平板電腦其實相當困難；加上當時開學在即，不少家長都為孩子搶購各種電子器材，要大量購買更是難上加難，幸好最後總算分批購買完成，送贈過程也算順利。

好人好事 盼啓發助人精神

猶記得Korbut說：「我也有想過，做這些事其實不用公告天下。但一來我真的不懂得如何實踐，所以向大家虛心發問；二來我真的很想啟發更多人，希望大家看到這篇報道後，都可以用自己的方法幫助別人，令更多人受惠，自己也會感到十分開心。」

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第313期]