家家有禮：扭轉局面 輸家翻身成大富翁

【明報專訊】玩遊戲必有輸有贏，不過玩家有時候可能只是運氣欠佳或者下錯決定，如果面臨「包尾」之際仍能扭轉局面，遊戲反而會更加刺激！

孩之寶新推出的「大富翁：輸家大翻身」，便是以「輸家未必末路，絕境也可逢生」為主題。玩法一樣是在遊戲板上前進，購買物業並收取租金；各種支出或懲罰，例如交租、交稅、入獄等，在這個遊戲中同樣會發生。然而不同的是，玩家每次遭逢不幸時，例如要支付租金、進監獄，便可領取一枚代幣，集齊4枚代幣就可兌換成大富翁先生棋子，以大富翁先生的身分復仇再起，並在遊戲板上橫行，包括停在對手玩家的物業上時不但毋須交租，反而向他們收租，機會卡和社會福利卡的懲罰都會變成獎勵，甚至可指令其他玩家代替自己入獄！這樣，輸家分分鐘由輸變贏，未到最後也未知鹿死誰手呢！

◆INFO

大富翁：輸家大翻身

售價：$249.9

銷售點：玩具反斗城及各大百貨公司

查詢：2738 8300（孩之寶）

■送大富翁玩具系列

孩之寶送出「大富翁：輸家大翻身」及其他大富翁玩具系列予《Happy PaMa 教得樂》讀者，名額10個，每人可獲禮品一份，禮品款式隨機送出。（圖2）

截止日期：10月6日，送禮詳情見於另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第313期]