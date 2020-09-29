背山傲海：生活態度 記住「3誠」

【明報專訊】「陳校長8不家教觀」的第6觀是：應着緊孩子的做人生活態度，不是他的個人生活方式。上一篇文章〈毋須緊張孩子的生活方式〉，我們已說過個人生活習慣，現在說說做人生活態度。這個概念較空泛，涵蓋範疇亦頗廣泛，為便於記憶和容易理解，我建議家長只需記住3個「誠」：誠於事，誠於人，誠於己。

誠於事：自發認真 做事盡全力

「誠於事」即認真盡力地做事。不管是做家務事，還是做學校的事；不管是被人要求去做的事，還是自發去做的事；不管做的事有沒有獎懲，有沒有人監督，甚至有沒有人知道，家長都要教導孩子，要認真專注地去做，要全力以赴地去做。比如在學校當值日生清潔課室，即使有些角落看起來不髒，抹了不會有人知道，不抹也不會有人察覺，仍然要認真盡力地去抹。這就是「誠於事」的態度。如果從小養成這種做事態度，日後孩子才不會讓金錢、私利或人事等因素影響自己對工作的盡責，才能在事業上取得成功。所以當家長要求孩子做事，或看到孩子在做事時，不妨有意識地因勢利導，讓他明白這一點，助他養成這種「誠於事」的態度。

誠於人：信用比個人利益得失重要

「誠於人」是誠實守信地待人。在日常生活中，家長應注意孩子在待人接物上的誠信表現。要有意識地教導孩子，不可為私慾、私利和個人需要而說謊，不可輕率承諾他人，一旦承諾了就要堅守。要讓孩子明白，在和人相處時，應該將信用置於個人利益得失之前。因為當孩子長大後，相信那時的社會，愈來愈多工作可由電腦、機械人、人工智能去做，企業老闆不再需要「食腦」的聰明人，反而需要不會貪污奪權、邀功卸責的誠信之人。因此「誠信」必然成為最被需求的個人質素。要幫助孩子在未來取得成功，就應該自小培養他們重視誠信的觀念態度。

誠於己：追尋理想抱負 緊守氣節

「誠於己」即是堅守一己的志氣。志氣在這裏包涵「志向」和「氣節」兩個層面。志向即人生的理想和抱負。對於孩子來說，即長大後他想做什麼工作、想做什麼事情、想成為怎樣的人。我不是說家長必須要孩子在年幼時就給出答案，因為這些答案往往要到中學或大學，甚至更後才會確定。我想強調的是，家長應該讓孩子明白，在成長的過程中，他必須有意識地去思考並尋找自己的理想和抱負。最終他是否找到理想或完成抱負並不重要，重要的是，他有意識堅持去找，這樣他的人生才不會在渾渾噩噩中虛耗。

氣節即做人原則。如沒有了氣節，則誠於事和誠於人都有可能成為愚惡的工具和幫兇。所謂氣節，亦即孟子所言的「富貴不能淫、貧賤不能移、威武不能屈」。人在面對富貴或貧賤時，總有一些東西不能改變；人在面對最威武的的暴力或高牆時，總有一些東西不可屈服。這些東西就是人格尊嚴，就是良知公義。孩子未必懂得這些名詞，但家長還是可以從日常生活的事例中，從歷史人物的事迹中，讓他們一點點地逐漸明白當中的意義。

「陳校長8不家教觀」的第6觀，之所以強調「着緊孩子的做人生活態度，不是他的個人生活方式」，是因為如果花太多心力和孩子糾纏於一些屬於個人生活方式的事，既會產生更多不必要的摩擦，亦會少了時間心力去關注上述屬於做人生活態度的事。而後者才是孩子人生優劣的關鍵。

文：陳葒（「陳校長免費補習天地」創辦人）

作者簡介﹕深信有教無類，毅然放下直資中學校長的高薪厚職，成立免費補習天地，助基層學童補習；近年亦大力推動「無牆教室」。

[Happy PaMa 教得樂 第313期]