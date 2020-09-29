親子筆陣．媽媽維特：交託

【明報專訊】歷經多月的疫情反覆、網課遊魂和家中困獸鬥，一半的小學生終於在9月23日回到校園，真正「開學」。這天的臉書和家長群組，莫不被開學照片歡快洗版。尤其是我細仔剛升小一，幼稚園同學家長之間，又是分享升學照，又是互訴感觸。

但這天清早我最關注的，其實是巴士到站的實時信息，因為小六的老大開始自己搭巴士跨區上學了。我們去年夏天由觀塘搬到將軍澳，大仔沒有轉校。上學年校巴的時間太早又兜大圈，今年遂讓他自己搭車返學。他性格獨立，認路能力高，對搭車信心十足。不過，搭車問題還是帶來了一個小小的掙扎，也讓我在另一個層面，驚覺阿仔大了。

大仔的小學在觀塘北區山上，可以搭地鐵由將軍澳出觀塘，再轉巴士上山。但觀塘市中心繁忙時段經常塞車，巴士站候車位置也人亂塵多，我和老公都覺得這條路線太辛苦了。另一選擇，是由將軍澳搭一程巴士直達學校，以避轉車之苦。但將軍澳區巴士大多繞經多個屋邨，在繁忙時間塞車的變數也較大。

後來，我們發現一條另類路線——城巴的機場快線。那架巴士剛巧由我家樓下直達學校，而且因為是快線，設站不多，車程很短，即使在落山到觀塘時會塞車，仍然可以輕鬆舒適地早早到校。小童半價車費只是20元左右，即使比起地鐵轉巴士開支較大，卻仍遠低於之前校巴的過千元月費，我和老公都覺得是最佳選擇。

寧辛苦轉車 不搭貴價機場巴

沒想到，大仔卻對這選擇甚有保留——他擔心別人見他不是去機場，卻搭價錢貴的機場快線，會覺得他「怪」。他寧可辛苦一點，也要搭地鐵再轉巴士。「我已經10歲了，青春期都快開始了，還要為少少舒服而搭那麼貴的巴士，會很醜怪。」

我要求他只是第一天試搭機場快線，之後第二天再試搭地鐵轉巴士，好能根據親身體驗比較。老公卻認為，阿仔的「面皮薄」是不必要的。為了游說阿仔做「明智」選擇，他還再三講述等巴士和逼巴士的苦况。不過，阿仔卻很有骨氣地說，吃點苦也沒問題。

孩子渴望自由和尊重

聽到他的堅持，我心裏不禁覺得，阿仔的確大了，從前極之自我中心的他，已開始介意別人的目光，重視自己在他人眼中的形象。更重要的是，他不想單純地接受我們為他鋪墊的平穩路，他想自己去體驗不同的經歷，那怕那可能並非最精明的選擇。我深深感受到，他內心渴望一份自由和尊重，我應當給予他這份尊重。更何况，我當年上中學時逼船逼巴士的日子，不也是為自己帶來很好的歷練嗎？為什麼我們那麼渴望孩子一定要舒適呢？

由此我想到，我們要學習交託，把孩子的成長交託給臨到他身上的歷練中。我也想起細仔上了兩星期的Zoom課，其中英文科教師第一堂就全英授課，阿仔因所識英文極有限，每次英文堂都一頭霧水。隔着屏幕，教師無法掌握學生反應，當少數本身有底子的學生作出反應，她就以為其他人都明白。

最初細仔要求我在旁邊給他翻譯，但我覺得不是辦法，遂教他，不明白就要直接告訴老師，她知道了才會作出調整。因孩子不懂清晰表達，我也寫了電郵，把情况告訴老師。但在電郵末段，我強調教學是老師的專業，相信老師所有安排都有原因，我願把孩子交託給老師。感恩老師看了信後，很快給我積極回應。

我覺得，把孩子交託出去是重要的。我願投以耐性，靜待一切經營所造就的成長。

文：葉杏麗

作者簡介﹕思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

[Happy PaMa 教得樂 第313期]