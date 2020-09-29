半個瑞典人：中三學生的性教育

【明報專訊】除了大學，瑞典中小學校和幼稚園一直沒有因為疫情而停學，暑假後8月中開課，高中回復一半校園生活，於是大女兒一半時間在家網上上課。二女兒就讀9年級，等同香港中三，今個學期捨棄以往搭巴士的習慣，改為天天踏單車返學，維持到11月左右還好，之後夜來氣溫跌到零下可能令路面變滑，除非換上冬天防滑車胎，否則就不適合踏單車了。

有理論課還有實驗堂

她今個學期自然科的第一個學習題目是性教育——一個十分認真兼詳盡的性教育課，之後還要測驗。我記得自己當年在香港讀中三，生物課教師在黑板畫出巨型男女生殖器官，講解完精子卵子的製造和結合，這40分鐘課堂已是整個中學生涯最接近性教育的教育了。相比女兒在瑞典學校接受的性教育，理論課有一疊十幾頁的資訊，由基本生理構造到各式性病，以及非常重要的安全性行為避孕方法，統統詳細介紹，深入了解完還有實驗堂。15歲女兒笑着告訴我：「我們測試避孕套，把幾個牌子入滿水，嘩！有個好大都唔爆呀！」測驗派回來獲A級成績，她說：「我𠵱家好叻，連子宮環都識。」

可自由選擇 必須對行為負責

單看外表，一般瑞典中三女生會被香港人誤為20歲，「昂藏六尺」的少男也大有人在。外表以至行為表現較成熟的原因，一來瑞典學校無校服，少女們化妝打扮返學屬正常事；二來學校與社會一直灌輸重要觀念，就是每個人都有自由選擇，但同時必須對自己行為負責任。15歲的年紀其實不細，荷爾蒙正值「大爆發」中，兩年前我開始跟兩個大女兒談論到性行為，她們已經從學校和網絡懂得很多。我佯作輕鬆說：「不必心急，可以等到18歲，而且作為女性，一定一定要懂得保護自己。」

18歲是瑞典人的成年界線，其中一個目標是搬離父母家，上大學的就用貸款加兼職維持獨立生活。就算仍然跟父母同住，擁有的自主和自由，不成文規定是父母不許亦不會干涉。而事實上，「年輕成人」一輩帶男女朋友回家過夜也很普遍，我的女同事最好笑，剛高中畢業的兒子女友常來過夜，她只立下一條規矩：「早上不准佔用洗手間太久！」

文：周游

作者簡介﹕移居瑞典十八年的原裝香港人，三女之母，每天做飯之餘亦寫字貼相。著有《幸福在最北》、《親愛的 給幸福加口甜》及最新作品《近乎生活在天堂》。

[Happy PaMa 教得樂 第313期]