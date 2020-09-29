童途有「理」：口腔面部肌肉運動 戒掉用口呼吸

【明報專訊】在一般情况下，空氣從鼻孔吸進肺部，鼻毛會先過濾當中的塵埃及病毒，經鼻黏膜暖化後，減少冷空氣對氣管的刺激；同時，鼻竇會產生一氧化氮，有殺菌及擴張氣管的作用，使氣道能保持暢通。

口呼吸可致睡眠窒息 影響外觀

若用口呼吸的話，空氣沒有經過鼻毛過濾及鼻黏膜暖化而直接進入氣道，會令支氣管較易受到刺激而收縮，引發支氣管炎或喉嚨發炎等呼吸系統疾病，甚至會加劇哮喘症狀。而用口呼吸亦會令過量二氧化碳排出體外，減少氧氣的吸收，影響呼吸規律，氣道因而會變得狹窄，容易引起鼻鼾及增加患上睡眠窒息症的風險。

再者，用口呼吸會導致血氧飽和量不足。身體為了得到充分的氧氣含量，下巴自然會上仰，久而久之， 舌頭會慣性往下放，引起脖子前伸及寒背等不良姿勢。研究亦發現，長期張嘴呼吸會導致臉部及牙齒發育異常，面形變得窄長，下巴往後縮及牙齒不整齊等情况，影響外觀。

若你的孩子已經養成用口呼吸的壞習慣，可以透過呼吸訓練及口腔顏面肌肉功能療法等去改善。

改善口腔協調 矯正舌頭擺放位置

口腔顏面肌肉功能療法（Orofacial Myofunctional Therapy）是透過一系列訓練口腔及面部肌肉的運動，從而強化口腔及咽喉的肌肉，改善口腔及咽喉肌肉的協調，促進雙唇閉合及矯正舌頭擺放的位置。

運動一：正確地擺放舌頭（圖一）

經常把整個舌頭貼着上顎，舌尖貼着上顎牙槽脊。

運動二：強化舌頭的耐力

用舌頭把蜜糖黏在上顎，再用舌頭把它刮下來，重複10次。

運動三：面頰肌肉訓練

i. 吹肥皂泡或吹氣球。

ii. 嘴唇拔河：雙唇夾住一張紙，用手將紙往外拉，雙唇用力夾着紙張令它不能被拉走，維持10秒，重複10次。

運動四：鼻子呼吸訓練（適用於鼻塞測試合格者︰將鏡子放在鼻孔下，呼氣時霧氣範圍超過30毫米）整個舌頭貼着上顎（如運動一），保持雙唇緊閉並用透氣膠紙黏着，用鼻子呼吸30分鐘，每日至少1次，其間可如常活動（圖二）。

以上所有運動必須持之以恆，才可以戒除用口呼吸的壞習慣。

（物理治療師郭二鳳和區美娟協助修訂本文內容）

文：馮潔玉（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

作者簡介﹕香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

[Happy PaMa 教得樂 第313期]