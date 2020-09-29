親子筆陣．幸福拼圖：有燈就有人

【明報專訊】近半年來，朋友之間的話題都離不開兩個字：「移民」。自去年反修例運動到之後新型冠狀病毒疫情爆發，香港市民對前景的信心驟然下降，當中包括一個筆者相識多年的家庭。

為香港前景憂慮 思索未來路

在這家庭裏，父母都是專業人士，有穩定的收入，擁有自住物業，並育有一個活潑可愛的兒子。一家人本來生活無憂、樂也融融，但是在這一年他們慨嘆着，過往熟悉的香港忽然間變得禮崩樂壞，是非黑白顛倒，這與他們在殖民地時代成長所認知的價值觀完全不同。二人嚮往的那個時代彷彿已悄然流逝，只留下追憶。他們為着香港的前景感到憂慮，開始思索着未來的前路。

就在半年前那個輾轉反側、徹夜難眠的晚上，他們萌生了移民英國的念頭。當中母親較為堅決要離開香港，但她向筆者透露，其實壓根兒不想離開，因為她深愛香港、深愛這個家；父親亦然，尤其是他已快到退休之齡，從沒想過要往異鄉生活，重新拚搏。2人對於移民英國有許多掙扎和顧慮，包括要接受在香港多年來的工作資歷很難再被認可，人在異鄉需要重新適應當地的氣候和文化環境，成為二等公民被歧視等等……而更重要的，是他們要離開原有的社會支援系統，例如教會和親友網絡。

盼兒子將來呼吸自由空氣

面對許多的不捨、許多的忐忑及徬徨不安，一直推動他們繼續籌備的動力，就是他們的兒子。母親告訴筆者，若然不是為了希望兒子能在外地接受教育和成長，他們也不會毅然決定離開香港。他們深愛兒子，一切心思都是希望他將來呼吸到自由的空氣。因着對下一代的愛，夫妻倆決定重新出發。父親現在努力學習英語，並嘗試聯繫在英國的教會；母親亦開始學習新技能，並不斷嘗試尋找商機，希望能夠在英國維持生計。

雖然要面對一座座的高山，但他們相信，在往後的日子，只要一家人齊齊整整、彼此相愛，即使生活的地方改變了，他們仍會感到幸福快樂，因為最重要的還是一家人在一起。他們會咬緊牙關，迎向將來許多的未知。在那寒冷夜雨的霧都裏，他們會憑一口氣，點一盞燈，有燈就有人。

文：王鎮耀（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介﹕香港家庭福利會一直致力凝聚家庭，促進家庭的健康與福祉。我們本着以家為本的服務理念，致力協助市民大眾改善生活，營造以家庭福祉為基礎的關愛社會。

[Happy PaMa 教得樂 第313期]