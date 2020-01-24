學童護眼：三成學童半年增100度近視 專家教「睛」明網上學習

室內燈光的光照度只有100至500 Lux，折射到枱面時會再減少，因此閱讀、做功課時，除開上廳燈或房燈外，還要加閱讀燈或枱燈，令光照度提升至600至700 Lux。（沈雅詩攝）

由理工大學研發、兩年前面世的DIMS近視控制鏡片，運用「光學離焦」設計，鏡片密佈300幾個離焦小區，臨牀上指可有效減慢兒童近視加深速度約五成。（資料圖片）

全港學童過去大半年都依賴網上學習，導致患上近視或近視加深的個案急增，約三成孩子的近視更大增超過100度。（資料圖片）

【明報專訊】過去半年有多，全港學生大部分時間都依賴網上學習，雖然貫徹了「停課不停學」的精神，但其影響亦陸續浮現。有眼科醫生和視光師均指出，近月學童患上近視或近視加深有顯著增加的趨勢，約三成個案的近視更大幅增加逾100度，情况令人憂慮。不少家長的矛頭更直指「藍光」。究竟實情是怎樣？如何才可以搶救孩子的靈魂之窗？

文︰沈雅詩

10歲小五生Hannah，小一視力檢查時，發現有75度近視，從此加入「四眼妹」行列。2年後，她的近視飈升至200度，媽媽馬上讓她改用理工大學研發的DIMS近視控制鏡片，可是，仍難以阻擋升勢，而今年的增幅就更加嚇人，「今年6月驗眼有450度，9月覆檢時，發現又多了50度，現在Hannah足足有500度近視了」，媽媽Joey一臉憂心地說。

她直指是受網課所累，「這大半年，幾乎每天也長時間對着平板電腦上堂、做功課，小朋友的近視不加深才怪」！在眼科醫生建議下，Hannah上月開始使用阿托品（Atropine）眼藥水，希望有效控制近視加深。

事實上，Hannah的情况並非個別事件，香港中文大學眼科及視覺科學學系副教授任卓昇不諱言，近半年接觸到不少類似個案，「雖然我們還在收集有關數據，但根據一直追蹤跟進的一批學童來看，單單這半年，他們的近視都平均增加了50度，有三成小朋友，更加深了100度」。他補充，在一般情况下，學童在3年內的近視增幅約100多度，換言之，目前增加的速度過急過快，問題值得關注。

長時間望屏幕 加重眼睛負荷

Joey歸咎電子學習令女兒變成「大近視」，任卓昇指出，雖然醫學界對近視的發病機制至今仍未有最確實的理解，但一般相信，孩子是否容易患有近視、加深速度快慢，都跟遺傳因素和環境因素有關，「父母有深近視，子女出現近視的機率比其他人多12倍」；至於環境因素，則包括閱讀時間（reading time）長短，以及日照戶外活動時間（outdoor time）多寡等。

「小朋友在課室上課，他們會不時望老師、望黑板，不是全程屬於近距離的reading time，但過去半年，小朋友則主要是screen time（屏幕時間），上Zoom課堂，只能專心地望着電腦屏幕。」任卓昇說，長時間聚焦，睫狀肌需要持續收縮繃緊，會加重眼睛負荷，久而久之會令眼球拉長，導致近視。

日照戶外時間少 致近視加深

長時間接觸電子產品，固然對眼睛健康有損，但長期缺乏戶外活動時間，同樣是幫兇，「有研究發現，陽光可刺激人體分泌多巴胺，這種荷爾蒙有助抑制眼球拉長，但每天平均要接觸2小時日光才有效果」。他指出，香港小朋友在疫情前，戶外活動時間已經不達標，日均只有1.5小時，疫情爆發後就更差，每天或少於半小時，日照戶外時間減少，亦是導致學童近視大幅增加的原因之一。

因此，任卓昇鼓勵家長，在做足防疫措施下，多帶孩子到戶外走走，「不是說要在烈日當空下做什麼活動，而是研究指出，光照度有1000Lux或以上，就有助抑制近視加深。即使陰天或在樹蔭下活動，光照度已經有5000Lux，非常不錯」。

但若情况真的不許可外出，他建議在日間，也多讓孩子坐在窗邊作學習活動，「因為在室內，光照度一般只有100至500Lux，這些光照度，對控制近視起不到作用，唯有坐近窗邊，光照度會再多少少」。

[Happy PaMa 教得樂 第314期]