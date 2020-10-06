無足夠研究證明電腦藍光傷眼

註冊眼科視光師鄭偉澤指出，閱讀距離和環境光暗，都會影響瞳孔和睫狀肌的調節，學童避免加重眼睛負荷，就要維持良好的閱讀習慣。（沈雅詩攝）

【明報專訊】香港執業眼科視光師協會卸任會長、註冊眼科視光師鄭偉澤亦表示，近來接觸的學童，幾乎全部都有近視加深的問題，「有個11歲女孩，2018年還是250度近視，近日來驗眼，已經加深至500度，需要佩戴控近視鏡片」。惟他指出，在這個非常時期，學童需要經常使用電子產品學習，即使佩戴特製鏡片，效果亦未必理想。

至於不少家長矛頭直指「藍光」，坊間亦紛紛推售防藍光眼鏡，鄭偉澤指出，科學家曾在動物身上做研究，當動物大量及長時間接觸藍光，會對牠們眼睛的感光細胞造成嚴重傷害，引致黃斑病變，但就沒有足夠研究說明，日常生活接觸到的藍光，會傷害人類的眼睛結構，「我們日常從發光體接觸到的藍光，其實很微弱，最主要是在夜間或暗黑環境下使用電子產品，光暗對比太大，屏幕釋出的藍光，才會干擾人體的生理時鐘，影響睡眠質素」。

任卓昇同樣指出，藍光一直存在於日光，從來毋須過濾，而電子產品所釋放的藍光，會否對眼睛構成傷害，醫學界暫時未有很強烈的證據，「所以小朋友使用電子產品時，是否需要佩戴防藍光眼鏡？我覺得這是家長的個人選擇，如果覺得戴了會安心些，我不反對，反正戴了亦不會損害視力」。

過濾藍光逾25% 或影響情緒

鄭偉澤亦強調，不反對經常使用電腦的人士佩戴防藍光眼鏡，但他提醒，必須選購符合國際標準指引的眼鏡。「我留意到網上銷售的防藍光平光眼鏡，質素參差，更有聲稱『有效阻隔35%藍光』、『鏡片有92%高透光率』，其實這些都是不合格。」

他解釋，由於藍光亦有正面作用，有助穩定情緒，減少抑鬱，若過濾太多，反而會帶來負面影響，「藍光不是阻隔得愈多就愈好，根據國際標準，阻隔25%左右已經足夠，因為阻隔得愈多，會令人沒精打采，亦導致鏡片愈黃、愈暗，影響透光率，不符合鏡片要有99%透光率的國際標準要求」。

抗疲勞鏡片兩視區 助控近視

如果想紓緩數碼視覺疲勞，鄭偉澤認為佩戴抗疲勞眼鏡更實際，「這些鏡片，有兩個視區，一個用來閱讀、看近物，另一個用來看遠物，減少眼睛的調節負擔，對預防或控制近視加深都有幫助，但一定要找視光師驗配」。

[Happy PaMa 教得樂 第314期]