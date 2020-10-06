好去處：回到爸媽童年時 分享美好1980s

Maggie（左起）、Amber及親和藝術創辦人Minnie，是今次活動的搞手。（林靄怡攝）

活動安排了一個小遊戲，就是要求爸媽和孩子在一張印有不同年代卡通影片名稱的卡紙上，一起按播映先後次序重新排列，在過程中，讓一家人有更多互動。（林靄怡攝）

雅悠（左）最喜歡打字機，但操作鍵盤需要的力度較大，她每打一個字也顯得有點吃力，可是小豆丁仍然玩得相當開心。（林靄怡攝）

【明報專訊】不少爸媽都成長於1980年代，那時候的香港繁榮安定，是很多人心中的美好時間。有沒有想過和孩子分享昔日的精彩時刻？近日有推動家庭關係的團體舉辦「80年代的日與夜」親子導賞美食團，帶爸媽及子女時光倒流，重回上世紀80年代，讓小孩認識父母的成長經歷，加深親子間的認識。

文︰許朝茵

親子導賞美食團在一間以懷舊為主題的餐廳舉行，今次的參加者包括了6歲的梁雅悠和爸爸梁昶恩，兩父女甫進店內，見到場內舊式公屋設計的裝潢，已感覺新奇，四處探頭張望，更發現餐廳一角，放滿各式各樣1980年代的產品，例如「大哥大」手提電話、錄音帶機及打字機等。

女兒好奇試撥電話

活動正式開始，由兩名主持人Maggie及Amber逐一介紹各樣物件，其中一款舊物是撥輪式電話，相比起現時體積輕巧的手機，這個坐枱式電話猶如「龐然巨物」，雅悠對這個「巨型」電話亦相當感興趣，好奇地上前要「打電話」。她一看到電話上的數字，慣性地用手指按下去，但發現電話完全沒有動靜，開始一臉疑惑。

Amber邊示範邊解釋，這個輪盤是用人手操作，每打一個號碼便要轉動輪盤一次。小人兒看罷後，即說「這樣撥，好慢啊」，在旁的梁爸爸也笑着點頭和應，不過他說以前的電話號碼只得6個數字，號碼較短，未必會太花時間。看完舊式電話後，Maggie介紹了另一種幾近在市面絕迹的產物——打字機。或許現今的孩子經常接觸電腦鍵盤，對「打字」特別有親切感，雅悠也被這個打字機吸引，急不及待「試打」。

爸爸重拾童年歡樂

除了認識1980年代產物，活動另一個重頭戲是讓爸媽重拾童年歡樂。店內提供各式的懷舊玩具，例如黑白電子手提遊戲機、搖搖、挑竹籤，還有已停刊的《兒童樂園》等。梁爸爸一見到搖搖，已急不及待拿起一個，不停滑上滑下，雅悠看到爸爸玩得起勁，也嚷着要一起試玩，這個廿四孝爸爸當然樂意傳授操控搖搖的要訣。遊戲環節完畢，參加者便齊齊吃大餐，大快朵頤。

是次活動由推動家庭關係的「親和藝術」跟「阿肥火鍋」合作舉辦，Maggie及Amber也是搞手，她們都是90後的年輕人，因為留意到很多親子之間的摩擦，都緣於彼此了解不足，於是希望透過這個美食導賞團，讓孩子明白爸媽的成長經歷，從而製造更多共同話題、溝通機會，拉近彼此的距離。

■INFO

「80年代的日與夜」 親子導賞美食團

日期︰即日至10月31日（周一至六）

時間︰下午2:30至4:30

費用︰$158（包括1名家長、1名小朋友導賞團費用和2份下午茶），適合6歲或以上小朋友參加

查詢︰9698 3916（須一天前預約）

[Happy PaMa 教得樂 第314期]