親子筆陣．升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】女兒未懂說話 難考人氣幼園

問◢ 小女2021年度升K1，現就讀約克幼稚園PN（學前班），可以原校升K1。本人心儀學校有St. Catherine's（國際英文幼稚園）、根德園幼稚園，但由於女兒經常坐不定，見到陌生人容易喊，而且還未懂說話，擔心沒有學校取錄。請問以她的性格，我應該如何選擇？還是原校直升？或者有哪間學校會更適合她呢？

答◢ 你恐怕女兒未懂說話，難以考到心儀名氣幼稚園，既然如此，何不直接原校直升，待她年紀大些、經驗多些、能力強些才去考心儀幼稚園。現在她容易喊、未懂說話，不易獲取錄的！

25分報嘉諾撒機會大

問◢ 我們家住46校網，兒子好動但較為害羞，自行派位如報讀香港嘉諾撒學校有25分，此分數成功取錄機率高嗎？另外大抽獎如甲部申請其他校網如藍田循道衛理小學，之後於乙部才申請46區內聖若翰天主教小學、天主教柏德學校，這樣排風險高嗎？

答◢ 用25分報香港嘉諾撒學校機會甚大。如果你自行分配報14校網的香港嘉諾撒學校，統一派位甲部報48校網的藍田循道衛理小學，乙部報46校網的聖若翰天主教小學、天主教柏德學校，若嘉諾撒收了自然風險不高，但不收的話風險便高了，因為大抽獎是講運氣的，運氣差便要叩門，但你沒有「1-1-1」，叩門機會低，從這角度看是風險高的。

主愛有宗教背景 15分難入

問◢ 小朋友明年升小一，家住石蔭（64校網），想請教：一，自行分配學位只有15分，附近的聖公會主愛小學是很出名的，但除了主愛小學，我還可以有什麼選擇？二，如果自行分配不選主愛，在統一派位上，甲部和乙部首個志願都選主愛小學又可以嗎？

答◢ 聖公會主愛小學在64校網8所小學排行第4，因為該校有宗教背景，所以較高分一般為25分。主愛在該校網排位屬中上，15分非常被動，機會不大，如果在自行分配申請落空，當然可以在統一派位選主愛，因為統一派位是用大抽獎形式，不是用分數多少來派位，你自然可以把此校放在甲部及乙部的第一位，只要「時來運到」，你的小朋友便會獲取錄了。

文：趙榮德

作者簡介﹕前喇沙書院副校長、資深教育工作者

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[Happy PaMa 教得樂 第314期]