親子筆陣．客座隨筆：愛妻號爸爸 兒子的典範

【明報專訊】話說今年的母親節，一如既往，我都要不斷提醒兒子，他才會記得何時是母親節。所以在這節日，我通常暫時忘記自己是母親的角色，卻忙着為長輩們預備禮物及餐聚。今年已經小三的兒子，在提醒之下終於有行動，親手畫了一幅畫給我，總算安慰。其實是否送禮物並不重要，我只希望兒子有這份心意，記得這個節日。雖然在這節日裏，兒子未有為我帶來太多驚喜，但丈夫卻給我補足了！因為他總會給我預備禮物，不是單單為了代孩子送的，而是他特意為我挑選。

建立健康正確婚姻觀

這段時間因為疫症，大家多了時間在家，初小的兒子也多了留意我和丈夫的互動，例如丈夫會與我聊天、為我按摩、買我喜歡的東西，這些兒子都看在眼裏，還懂得說你們拍拖去吧！當兒子開始更了解婚姻關係，爸爸就是他最好的模範，我也會乘機跟兒子說多一點關於丈夫這個角色，以及他將來需要怎樣愛護他的太太，就像爸爸如何愛惜媽媽。雖然婚姻對兒子來說，仍然是很遙遠的事情，但至少兒子在我和丈夫的愛下成長，感受到婚姻關係的親密能帶給他安全感和幸福感，這些感受都能幫助他建立健康正確的婚姻觀。

默默身教兒子做好男子

或許，兒子很多時都覺得爸爸太兇，也不明白他，但他卻知道爸爸對媽媽的好。這小孩也開始會關心我，找爸爸幫我拿重物，主動替我按摩，我相信，這些都是丈夫的功勞！有些時候，我都會期待丈夫在爸爸這角色上做多一點點，做好一點點，卻忘記了他對我的愛護，就是他擔當爸爸角色中最重要的一環。丈夫沒有我對兒子的嘮叨，也沒有我對兒子的體貼及耐性，但他的身教卻默默地影響着兒子，引導他將來成為一個好男子！

丈夫，謝謝你的愛！

文：李敏華（維護家庭基金好爸爸中心網誌作者）

[Happy PaMa 教得樂 第314期]