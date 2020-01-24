教大GPS：教學生「人生加法」

【明報專訊】我負責一個關於社區服務學習的單元，把香港教育大學的學生和小學生配對，以小組形式（1名準教師對4名學生），希望提升孩子的英語學習。有時學校希望我們的準教師能幫助英文成績差的學生「補底」，但其實參加補習的學生，除了英文基礎差，很多還欠缺學習英文的信心和興趣。

去年10月，教大陳同學負責的一名小學生曉明，正是這樣。曉明在第一節課便對陳同學說：「英語太難學，我不想學了，好無聊。」 他上課玩手機，不專心，還和別人聊天。陳同學課後苦思冥想，該怎樣幫助曉明。受到美國教師Rita Pierson的成功教育經驗分享——「讓每個孩子成為冠軍」的啟發，她找到一個解決方法。

答錯25題？不如讚答對5題

第二堂，陳同學讓4個學生做一份英文卷。曉明的成績極差，30題做錯25題。但是，陳同學卻在考卷上寫下「+5」，還在旁邊畫了一個大笑臉。當曉明看到批改後，非常吃驚地問︰「陳老師，為什麽你給我一個笑臉，難道我不是只做對了5題嗎？」陳同學滿臉欣喜地答道︰「對呀，你完成了所有題目，而且還做對了5題啊！我相信你下一次會做得更好。」正是陳同學的肯定和鼓勵，讓曉明重拾對英文學習的信心。之後，曉明上堂認真聽講，積極參與課堂討論，不懂就問，他做對的題目，也由「+5」逐漸增加，變成「+9」、「+14」、「+22」……計劃完結時，曉明的英文成績大大提升，對英文學習也產生了濃厚的興趣。

「我相信你一定會愈來愈好！」

因材施教，是按照學生的需要，確定適合他們的教學重點和學習方法，幫助他們學有所成。像曉明這樣因遇到困難、產生學習挫敗感而自暴自棄的孩子很常見，他們需要先學習相信自己，才能更好地投入學業，並尋找方法幫助自己學會。所以，他們最需要的，是一個相信他們、永不言棄的伯樂，縱使孩子答對的題目很少，但最重要的，是引導他們掌握到這道人生的加法。「你已經做對了幾道題，我相信你一定會愈來愈好！」這句魔法蜜語，能幫助孩子發現和肯定自己的優點和能力，或許起初只是一點點，但足以成為星星之火，點燃他們的自信和前進的動力。只要孩子願意不斷積極向上、精益求精，把點滴的進步纍加下去，他們最終也可以摘取屬於自己的冠冕。

文：章月鳳（香港教育大學課程與教學學系助理教授）

作者簡介﹕由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

[Happy PaMa 教得樂 第314期]