辣媽CEO：保持距離的愛

【明報專訊】上個禮拜中秋節，我在facebook專頁分享了2年前寫的〈每逢佳節倍思親〉，內文講我和母親的相處。我由年輕時開始總和母親作對，事事對着幹，鬥氣鬥足半世紀。母親說的話，有理無理，全部當作耳邊風，我的眼中心目中，永遠只有父親。直至母親突然離世，平日由母親包辦處理的家中大小事務，全部由我接手，才知道看似輕鬆簡單的照顧打點買餸煮飯，背後一點都不輕鬆不簡單！兩母女明明可以很親密，關係相處可以很融洽，心底裏都非常在意對方，但是用錯了方法表達，硬生生把關係撕裂，扯遠了兩人之間本來非常密切的距離，豈止可惜兩個字？

順父母意才算是孝？

有讀者留言提議我教一教大家，如何和講極都唔明、蠻不講理、情緒勒索子女、長氣又譖氣自認為永遠是對的……父母相處。其中有個讀者的做法很值得大家參考，就是學會和父母保持適當距離！

子女從來不是父母的附屬品，但子女小時候的確要依賴依靠父母照顧，這是父母的天職，並不能成為日後勒索子女，逼他們聽教聽話，乖乖畀家用的理由。單單就講孝順這兩個字，今時今日都應該有新定義。

一定要順父母意才算是孝？這種沒有底線不分青紅皂白的孝，叫愚孝！而且真相非常殘忍，子女愈是忍讓，父母愈是得寸進尺，得些好意絕對不會回手，只會繼續伸手無止境地需索更多。有幾委屈、有幾難頂，簡直痛不欲生，除非自虐成性，否則這種犧牲不單止不偉大，根本毫無意義價值。

重男輕女 逼女幫子還賭債

令我心痛惡絕的還有父母重男輕女的思想，直到今時今日，情况依然嚴重。無論個仔怎樣錯，都盲目溺愛縱容包容，還要逼女兒「陪葬」。最近就有一名少女苦主，忍無可忍在某facebook平台公開悲慘經歷。她說細細個就要靠自己照顧自己，出來社會工作，被父母脅迫共同撫養不事生產的兄長，要交出超過一半人工做家用。少女依然有夢想，死慳死抵捱麵包捱餓，儲錢實現自己開美甲店的夢。以為會令父母為自己感到驕傲，結果？精神上肉體上同樣受到羞辱傷害！被單打都未算，半夜三更瞓着覺被父母扯起來毒打，逼令交出本來要開店的13萬元血汗錢，償還父母那寶貝仔永遠還不完的賭債！

大家紛紛留言替苦主抱不平很不值，應該一毫子都不交出來。但當事人為此所作的解釋，只有同路中人才明白。放下那13萬元，是為自己做一個了斷，徹底放過自己，能夠換來終極自由，幾多錢都值！不需要再問點解，不需要再心有不甘，就當是自己前一輩子欠下的債，但求這一輩子本利清還就好了。千金難買心頭安，今生來生再無虧欠，好好為自己做自己活一次。

拒絕被情緒勒索，學會愛自己，學會保持距離地愛。

文：張慧敏

作者簡介﹕資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第314期]