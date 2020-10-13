私家陽台「露營」、玩水 歎烤爐美食

17樓的兒童天地Mira Wonderland以一房一主題的形式開辦，小朋友可自由挑選活動，包括籃球、巨型俄羅斯方塊、空氣曲棍球或保齡球等，與爸媽獨霸房間玩到夠。（每房每晚免費享用1節30分鐘活動）（黃志東攝）

充氣水池專為小住客而設，而且附有各式嬉水玩具，每個孩子見到都會非常興奮。（黃志東攝）

【明報專訊】爸爸媽媽想住酒店放鬆一下，可是囝囝囡囡又說要露營？要一次過滿足一家四口的願望，其實也非妄想，The Mira Hong Kong利用其庭園套房的特色，設計了一個室內戶外兼備的親子住宿體驗「露天奢華體驗『型』」，套房內有大雙人牀、浴室和客廳，房間外的陽台更加設了帳篷和小朋友專屬戲水池，讓小朋友可以無拘無束地玩水和享受露營樂！

套餐的另一重點是可以在這個私人陽台享受酒店主廚現場即製的西式烤爐美食，標準餐單包括羊扒、肉眼扒、原隻春雞及大蝦等，如喜歡海鮮的，可加$400升級至奢華餐單，嘗盡波士頓龍蝦、新鮮鮑魚及扇貝等海鮮。亦可到酒店17樓的兒童天地Mira Wonderland玩遊戲，每個房間都設置了1至2款遊戲，有巨型俄羅斯方塊、保齡球甚至製作slime鬼口水，預約後，一家人便可獨享個別玩樂時段。

■INFO

露天奢華體驗「型」

日期：即日至10月31日（至少入住前5天預訂）

價錢：$3680起（2大2小1房價錢，已包加一）

內容：

‧庭園套房2號或4號1晚住宿

‧2名成人及2名小童早餐

‧於客房陽台尊享酒店主廚現場即

製西式烤爐美食（最多2小時，奢華餐單另加$400）

‧如有需要免費額外兒童專用加牀1張

地址：尖沙嘴彌敦道118至130號 美麗華廣場The Mira Hong Kong

查詢及訂房：2315 5605

[Happy PaMa 教得樂 第315期]