活動推介：示範單位找遊戲點子

【明報專訊】「玩」是兒童的權利，亦是他們與生俱來的能力。不過，小朋友能否玩得盡興，也要視乎家長是否全力支持。中西區民政事務處與智樂兒童遊樂協會合辦全新項目「遊戲到家」本月正式登場，機構把活動會場改裝成為一個「遊戲示範單位」，帶領爸爸媽媽開放眼界，重新審視家中的客飯廳、房間，以至每個角落，由家品至家具，原來處處都可孕育遊戲點子！遊戲示範單位在10月逢周六向公眾開放，另設迷你工作坊，歡迎一家大細前來參與。

■遊戲示範單位開放詳情

日期：10月17日、24日及31日（周六）

時間：上午10:00至下午4:00

地點：堅尼地城社區綜合大樓1樓共用空間

對象：家長及其11歲以下子女（中西區居民優先）

收費：全免

報名：毋須報名，即場參與，輪流入場

■迷你工作坊詳情

對象：家長及其11歲以下子女（中西區居民優先）

孩子年齡／日期／時間：

4至6歲：10月22日或29日（周四），或11月20日或27日（周五），上午10:00至11:30

7至11歲：10月20日（周二）、22日（周四）、27日（周二）、29日（周四），下午4:30至6:00

或11月7日、14日、21日、28日（周六），上午10:00至11:30

地點：堅尼地城社區綜合大樓1樓共用空間

內容：透過現場實戰、建議及實踐，裝備家長學更多，與孩子玩更多。每個參與家庭將獲贈《好玩實用指南》1套

收費：全免

報名網址：bit.ly/34DDMeC

整理：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第315期]