多元學習：課室變「商舖」 歌詞做班名 玩轉校舍 英華師生探索「出路」

英華小學每學年都有一個多元學習主題，上學年主題是「水」，師生在開學禮和服飾日，都齊齊扮鬼扮馬，盡情演繹跟「水」有關的題材。（受訪者提供）

校方今學年特別設計了一款桌上遊戲，並透過不同學科教師獎贈遊戲卡予表現優秀的學生，而每張卡，都印有一些跟道路有關的小知識。（受訪者提供）

創意歌名：位於3樓的「手舞足道」，以飲食文化為主題，而店舖（班房）名稱就以歌詞演化出來。這間「誰輕輕叫喚鵝」和「期望再燴麵」，會令大家聯想起哪首歌呢？（沈雅詩攝）

小一生每早進入班房前，都可在「歡迎里」上玩小迷宮，他們可選擇粉紅或粉藍色路線，由1踏至32，即可找到出路進入課室。（沈雅詩攝）

校長室搖身一變成為「錫晒里」，不單寓意校長陳美娟對學生的關愛，學生也可在這裏表達對校長的敬意。中秋節前夕，便有學生專程來到「錫晒里」送贈自家製月餅給校長。（劉焌陶攝）

今年在英華小學到處都見到這些像真度極高的大型公路指示牌。猜一猜「紓壓區」是什麼？洗手間是也。（沈雅詩攝）

年度學習主題：為配合「The Way 」（秘密通道）的年度學習主題，英華小學每一樓層都有一條惹笑的街名，每個班房亦變成商舖，各有命名。（劉焌陶攝）

【明報專訊】在新型冠狀病毒的陰霾下，人與人之間要保持社交距離，關係被阻隔；地區或國家之間，亦築起防疫堡壘，海、陸、空交通均受限制。當身處這種世界大環境之下，難道我們真的無路可走？「The Way 」（秘密通道）正是英華小學本學年多元學習要探索的課題，究竟出路在哪裏呢？

文︰沈雅詩

英華小學每年均設年度學習主題，以一個主題貫穿所有學習歷程，藉此引發學生的學習動機和興趣，今年校長陳美娟就選定了要跟學生探索「道路」，「從基督教角度，耶穌說︰『我就是道路、真理、生命』，聖經又說︰『教養孩童，使他走當行的道，就是到老他也不偏離』，我們當然想孩子走一條『正路』。另外，在疫情之下，很多人都覺得『無路可走』，但我正正要告訴孩子，路是人行出來的！」

歡迎里、五金巷 樓層變街道

為配合「The Way 」這個主題，貪玩的陳美娟更動員把英華小學來個大變身。校園每個角落不單貼滿各式各樣的交通標誌、本港街道的冷知識，她還「下旨」要把每個樓層化身成一條「街道」，而在這些「街道」上，則有不同的「商舖」。「這樣才有驚喜嘛！」於是英華小學多了很多千奇百怪的街道名稱，例如1樓命名為「歡迎里」、2樓叫「講道理」、3樓是「手舞足道」、4樓稱「人人期望可達道」、5樓是「五金巷」，而6樓則變成「鵬程六萬里」。

她說，每一層都是一個「秘密通道」，帶領學生通往未知的將來，「每個樓層，都是同級的老師一起粉飾、做裝置的，他們構思了共同的方向，每間『商舖』之間都有串聯」。

陳美娟口中的「商舖」，正是每個課室、每一班。「舉例3樓是『手舞足道』，在這條街道上的每一班名，都好像跟食物有關︰『誰輕輕叫喚鵝』、『期望再燴麵』、『梨是如此難忘記』等，乍看是一條食街，但其實每個班名又是跟歌詞有關，或許內裏還有其他意思。」

然而，並沒有人確切知道，每條街道沿路會帶來怎麼樣的風光，包括作為推手的校長，「我只是給了這個框架給老師，但之後每一班、每一科怎樣去演繹，如何發揮，就由師生共同構思，小朋友有份參與，便可帶動整個學習」。

她補充，每班學生都需要就着「The Way 」這個主題共同做研究，之後各班再在早會、服飾日分享，「每個人、每班對『The Way』（道路）都可以有很多不同的想法，可以是天空的航道，又可以是心路歷程，甚至是網絡上的路，有很多延展的空間，任由大家天馬行空，衝破一切的限制」。

主題貫穿教學 激發學生興趣

另一個層面，就是把學習主題融入各科之中。陳美娟強調，並非用「The Way 」來完全取代原有的課堂內容，而是雙線而行，「老師同樣可以教詞彙、數學、常識、音樂等，但就要使用新的切題方法，還需要根據每班的虛擬場景去發掘」。

她用較「貼地」的例子說明，「圖書館課，可能會多些分享關於『The Way』這個話題的圖書；音樂科也介紹相關的歌曲。但數學科的處理，則或許是把教學內容緊扣在『商舖』裏，例如要運算的難題發生在燒鵝店之內，場景轉換了，學生會學得更感興趣」。

[Happy PaMa 教得樂 第315期]